Ters yöne giren trafik amirine müdürden ceza

Bolu'da, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler amiri Mehmet Aslı'ya izin gününde otomobiliyle ters yöne girerek kurallara uymadığı gerekçesiyle aynı şubenin müdürü Aydın Aksoy'un talimatıyla 108 TL para cezası kesildi

Ters yöne giren trafik amirine müdürden ceza
Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Aydın Aksoy, kent merkezinde makam aracıyla devriye yaptığı sırada, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir otomobilin ters yöne girdiğini gördü.

Aydın Aksoy, takibe aldığı otomobili diğer trafik ekiplerine de telsizden anons ederek durdurulmasını sağladı. Otomobil durdurulduğunda sürücüsünün izinli gününde olan Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'nde ekipler amiri olarak görev yapan Mehmet Aslı olduğu görüldü.



Aydın Aksoy, polislere Mehmet Aslı'ya ceza uygulanmasını emretti. Ekipler de emri yerine getirerek, kendi amirleri olan Mehmet Aslı'ya trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle 108 TL'lik para cezası kesti.

Cezanın kendisine haklı şekilde uygulandığını ifade eden Mehmet Aslı, "Bir trafik polisi olarak benim böyle bir hata yapmamam lazımdı. Bu benim için iyi bir ders oldu. Müdürümüz, olması gerekeni yapmıştır" dedi.

DHA


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