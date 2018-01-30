Tesadüfen başladığı güreşte dünya şampiyonu oldu

"Tüylerim diken diken oldu"

Gürel: Biz ona Siirt'in gülü diyoruz

Nazlı Erdol

Arkadaşları ile yaz tatilini değerlendirmek için 2010 yılında spor salonuna yazılan ve burada tanıştığı antrenörünün yönlendirmesiyle güreşe başlayan, katıldığı ilk organizasyonda şampiyon olunca bu branşa daha fazla ilgi duymaya başladı.Milli sporcu, tesadüfen başladığı güreşte bu kadar kısa sürede başarılı olacağını tahmin etmediğini söyledi.Başarılı olmak için çok yoğun çalıştığını dile getiren Evin, "Katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettim. Burada şampiyon olunca milli takım kamplarına davet edildim. Bu şekilde bana Avrupa ve dünya şampiyonlarının kapıları açılmış oldu." dedi.Çalışmalarına antrenörleri eşliğinde devam ettiğini aktaran 22 yaşındaki güreşçi, şunları kaydetti:"2010 yılında ilk defa'nda birinci oldum. 2017'denda ülkemizi 48 kiloda temsil ettim ve altın madalya kazandım. Antrenmanlarımız genellikle milli takım kamplarında devam ediyor. Şu anndeyim. Bayrağımızı dalgalandırmak,ı'mızı okutmak benim için tarifi imkansız bir duyguydu. Bütün dünya ülkeleri İstiklal Marşı'mızı ayakta dinledi. O an çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Hedefim'nda başarılı olmak."de'ın antrenmanlarda çok disiplinli çalıştığını anlatarak "Evin'in ağzı var dili yok. Efendiliği, çalışkanlığı, azmi ve sabrı ile tüm sporculara örnek olacak bir karaktere sahip. Biz onat'in gülü diyoruz. Güzide sporcularımdan biri. Herkes şampiyon olabilir, ama herkes şampiyonluğu taşıyamaz. Evin de hakkıyla çalıştığı için şampiyon oldu." şeklinde konuştu.