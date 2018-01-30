Tesadüfen başladığı güreşte dünya şampiyonu oldu

Arkadaşları ile yaz tatilini değerlendirmek için 2010 yılında spor salonuna yazılan ve burada tanıştığı antrenörünün yönlendirmesiyle güreşe başlayan Evin Demirhan
, katıldığı ilk organizasyonda şampiyon olunca bu branşa daha fazla ilgi duymaya başladı.
Milli sporcu, tesadüfen başladığı güreşte bu kadar kısa sürede başarılı olacağını tahmin etmediğini söyledi.
Başarılı olmak için çok yoğun çalıştığını dile getiren Evin, "Katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettim. Burada şampiyon olunca milli takım kamplarına davet edildim. Bu şekilde bana Avrupa ve dünya şampiyonlarının kapıları açılmış oldu." dedi.
"Tüylerim diken diken oldu"
Çalışmalarına antrenörleri eşliğinde devam ettiğini aktaran 22 yaşındaki güreşçi, şunları kaydetti:
"2010 yılında ilk defa Yıldızlar Avrupa Şampiyonası
'nda birinci oldum. 2017'de 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'
nda ülkemizi 48 kiloda temsil ettim ve altın madalya kazandım. Antrenmanlarımız genellikle milli takım kamplarında devam ediyor. Şu an ENKA Spor Kulübü'
ndeyim. Bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marş
ı'mızı okutmak benim için tarifi imkansız bir duyguydu. Bütün dünya ülkeleri İstiklal Marşı'mızı ayakta dinledi. O an çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
'nda başarılı olmak."
Gürel: Biz ona Siirt'in gülü diyoruz
Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü Hakkı Gürel
de Evin Demirhan
'ın antrenmanlarda çok disiplinli çalıştığını anlatarak "Evin'in ağzı var dili yok. Efendiliği, çalışkanlığı, azmi ve sabrı ile tüm sporculara örnek olacak bir karaktere sahip. Biz ona Siir
t'in gülü diyoruz. Güzide sporcularımdan biri. Herkes şampiyon olabilir, ama herkes şampiyonluğu taşıyamaz. Evin de hakkıyla çalıştığı için şampiyon oldu." şeklinde konuştu.
AA
Nazlı Erdol