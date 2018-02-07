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Tesco, 4 milyar sterlin ödemek zorunda kalabilir

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Tesco’nun bazı kadın çalışanlarının, kendilerine erkeklerle eşit ücret ödenmesi yönünde açtığı davaların şirkete toplamda 4 milyar sterlinlik bir maliyet çıkarabileceği iddia edildi

Tesco, 4 milyar sterlin ödemek zorunda kalabilir
İngiliz yayın kurumu BBC, perakende zinciri Tesco’da hizmet veren bazı kadın çalışanların, kendilerine erkeklerle eşit ücret ödenmesi yönünde açtıkları davaların lehlerinde sonuçlanması halinde konunun emsal teşkil edebileceğini ve şirketin, çalışanlarına toplam 4 milyar sterlin ödemek zorunda kalabileceğini  belirtti.
 
Merkezi Londra’da olan Leigh Day avukatlık bürosuna, şimdiye kadar Tesco’da hizmet vermiş yaklaşık bin kadın çalışanın kendilerine erkeklerle eşit  ödeme yapılmadığı için başvurduğu kaydedildi.
 
Leigh Day avukatlarından Paula Lee, erkek çalışanların saatlik ortalama 11 sterlin, kadınların ise 8 sterlin aldığını bildirdi.
 
Tesco'dan yapılan açıklamada da tüm çalışanlara eşit ve adil bir ödemenin yapılması konusunda çalışıldığı kaydedildi.

AA


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