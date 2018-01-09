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Tesettür giyime kaneviçe imzası

Gelinlik, nişanlık ve bindallı sektöründe Türkiye'nin tanınmış markalarından biri olan Kaneviçe, bundan sonra tesettür giyimde de adından söz ettirecek

Tesettür giyime kaneviçe imzası

ADINI 'ELİF'TEN ALDI


Ramazan ve Sadettin Toka kardeşler tarafından kurulan Kaneviçe Moda, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda tesettür giyime de adım attı. Tesettür abiyede 'Elif By Kaneviçe' markası ile oluşturulan yeni modeller, Finlandiyalı ve Rus mankenler tarafından tanıtıldı. Piyasa ürünlerinin dışında haute couture denen kişiye özel tasarımlarla tesettür giyimi tercih edenleri biraz daha ön plana çıkarmak istediklerini belirten Ramazan Toka, "Elif, Arapça'da dosdoğru demek. Biz de bu anlamından ötürü yeni markamızda Elif'i seçtik. Aynı Elif gibi dosdoğru bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi. 

YETENEKLİ TASARIMCILAR


İç pazarın dışında ihracattaki önceliklerinin Ortadoğu ve Avrupa olduğunu belirten Toka, "Üretim kadromuz yeterli, gelen talepler doğrultusunda yolumuzu çizeceğiz. Bizde 'Bir koleksiyon yaptık, bitti' diye bir şey yok. Her gün yenilenen ürünlerle, sürekli devam eden bir üretimimiz var. Kaneviçe'nin başarısı da buradan geliyor. 90 kişilik ekibimizin yaklaşık 20'si tasarımcılardan oluşuyor. Son derece yetenekli olan bu arkadaşlarımız, sürekli özel tasarımlar çiziyor. İnsanların en özel günlerini unutulmaz kılmak için sürekli yenilenen modellerimze hizmete devam edeceğiz" diye konuştu. 
 

RENKLİ VE TAŞLI


Tesettür giyiminde koyu renklerin vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Ramazan Toka, yeni modelleri hakkında şunları söyledi: "Siyah ve lacivert vazgeçilmez renkler. Bordo ve kırmızı da tercih ediliyor. Bu sene pastel tonlar biraz daha revaçta. Bej ve pudra rengi tonları da ön plana çıkardık. Özel siparişler doğrultusunda taşlı süslemeler de dikkat çekiyor. İthal ettiğimz taşlar özel olarak bizim için üretiliyor. 

 


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