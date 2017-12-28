Tesislerde görülmemiş hareket! Van Persie bunu da yaptı...

ELEKTRONİK SİGARANIN CEZASI...

YA GİDECEK YA KADRO DIŞI

Erdinç Şahin

büyük beklentilerle'tan transfer ettiğigündemden düşmüyor. Sorumsuz tavırları, umursamaz hareketleriyle bütünantipatisini toplayan Hollandalı, yaptığı son hareketle sınırları fazlasıyla aştı.Tecrübesiyle, ismiyle, kariyeriyle, hiç yoksa gençlere örnek olması gereken bir seviyede olan Van Persie'nin bu son hareketi 'Yok artık' dedirtti. Hollandalı yıldız, tesiste bir süredir elektronik sigara da içmeye başladı!Bütün takıma hediyelerin verildiği yeni yıl fotoğrafına'nde olmasına rağmen katılmayan Van Persie, vurdumduymazlığını en üst seviyeye çıkardı.Hollandalı oyuncunun utanmadan, sıkılmadan, çok da fazla saklanma ihtiyacı hissetmeden tesiste sık sık elektronik sigara içmesi, herkesi hayrete düşürdü. Henüz teknik direktör Aykut Kocaman'a yakalanmayan yıldız oyuncuya nasıl bir yaptırım uygulanacağı ise merak konusu...Hollandalı oyuncu, amiyane tabirle tam olarak kendini salarken ikinci yarıda hiçbir şekilde kadroda düşünülmüyor. LA Galaxy ve Feyenoord takımlarının ilgisi olmasına rağmen "Uçan Hollandalı" için resmi bir girişim henüz gerçekleşmezken devre arasında ayrılmasa bile RVP'nin ismi, Fenerbahçe'nin 14 yabancısı arasına kesinlikle yazılmayacak.