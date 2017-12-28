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Tesislerde görülmemiş hareket! Van Persie bunu da yaptı...

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, çizmeyi aşıyor... Kötü formu ve etik olmayan tavırlarıyla Fenerbahçelileri kızdıran Robin van Persie yine rahat durmadı!

Tesislerde görülmemiş hareket! Van Persie bunu da yaptı...
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle Manchcester United'tan transfer ettiği Robin van Persie, gündemden düşmüyor. Sorumsuz tavırları, umursamaz hareketleriyle bütün Fenerbahçelilerin antipatisini toplayan Hollandalı, yaptığı son hareketle sınırları fazlasıyla aştı.

Tecrübesiyle, ismiyle, kariyeriyle, hiç yoksa gençlere örnek olması gereken bir seviyede olan Van Persie'nin bu son hareketi 'Yok artık' dedirtti. Hollandalı yıldız, tesiste bir süredir elektronik sigara da içmeye başladı! 


 

ELEKTRONİK SİGARANIN CEZASI...


Bütün takıma hediyelerin verildiği yeni yıl fotoğrafına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde olmasına rağmen katılmayan Van Persie, vurdumduymazlığını en üst seviyeye çıkardı.

Hollandalı oyuncunun utanmadan, sıkılmadan, çok da fazla saklanma ihtiyacı hissetmeden tesiste sık sık elektronik sigara içmesi, herkesi hayrete düşürdü. Henüz teknik direktör Aykut Kocaman'a yakalanmayan yıldız oyuncuya nasıl bir yaptırım uygulanacağı ise merak konusu...


 

YA GİDECEK YA KADRO DIŞI


Hollandalı oyuncu, amiyane tabirle tam olarak kendini salarken ikinci yarıda hiçbir şekilde kadroda düşünülmüyor. LA Galaxy ve Feyenoord takımlarının ilgisi olmasına rağmen "Uçan Hollandalı" için resmi bir girişim henüz gerçekleşmezken devre arasında ayrılmasa bile RVP'nin ismi, Fenerbahçe'nin 14 yabancısı arasına kesinlikle yazılmayacak.

Habertürk







 
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