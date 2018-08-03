Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kira artış oranları hesaplanırken Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) dikkate alındığını anımsattı.

Artış oranlarının enflasyonun üzerinde olmaması gerektiğini belirten Palandöken, "Okul, hastane, belediyelere ait gayrimenkullerin ve özellikle kantinlerin kira artış oranının yüzde 20-25 seviyelerine çıkması maliyetleri artırıp fiyatlara zam olarak yansımaktadır. Başta belediyeler, üniversiteler ve il özel idareleri kira artışlarında Yİ-ÜFE oranını dikkate almalı. Kira artışları enflasyon oranını geçmemeli ki enflasyonla mücadelede sınıfta kalmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yüksek kira artışlarının hem esnafın hem de vatandaşın bütçesini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, Borçlar Kanunu'na göre konut ve iş yerlerindeki kira artışının Yİ-ÜFE oranının 12 aylık ortalamasının üzerinde olamayacağını aktardı.

"ZAMLAR ERTELENMELİ"

Öte yandan, temmuz ayında TÜFE'nin aylık yüzde 0,55, yıllık yüzde 15,85 arttığını, ÜFE'nin ise aylık yüzde 1,77, yıllık yüzde 25 artış gösterdiğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"ÜFE'deki artış, döviz kuruna bağlı olarak üreticinin maliyetindeki artışa işaret ediyor. Aylık bazda en yüksek artışın lokanta ve oteller grubunda gerçekleşmesinde, turizm sezonunun açılması oldukça etkili. Sezon indirimlerinin başlamasıyla, aylık bazda en fazla düşüş giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Akaryakıta gelen zamlar ÖTV uygulamasıyla kontrol altına alınmış olsa da yıllık en fazla artış yüzde 24,21 ile ulaştırma grubunda oldu."

Palandöken, gelecek dönemde enflasyonun yeniden yükseliş trendine girmemesi için zamların ertelenmesi ve mümkün olduğunca diğer ürünlere zam yapılmamasının, özellikle enerji kalemlerindeki zamların önüne geçilmesinin önemli olduğunu ifade etti.