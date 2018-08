TESK Genel Başkanı Palandöken: Kör bıçakla kurbana eziyet etmeyin

Her yıl ortalama 900 bin büyükbaş ile 2 milyonun üzerinde küçükbaş kurbanlığın kesildiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde geçen yılki Kurban Bayramı'nda 900 bin büyükbaş, 2,2 milyon küçükbaş hayvan kesildi. TÜİK’in canlı hayvan istatistiklerine göre 16 milyon 105 bin baş, küçükbaş hayvan sayısı ise 44 milyon 312 bin baş olarak gerçekleşti. Yani mevcut durumda yeterli miktarda hayvan var” dedi.

Kör, kalitesiz bıçaklarla ya da yanlış kesme teknikleriyle her yıl 20 milyon TL değerindeki derinin ziyan olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Belediyeler vatandaşlar için uygun kurban kesim yerleri tahsis etmeli. Kurban kesmekte acemi olanlar ise kurbanını mutlaka kasap esnafına kestirmeli. Çünkü doğru olmayan kesme şekilleri ile hayvanın derisi, kemiği, eti ziyan oluyor. Yüzüm işlemi, 2-3 saat içerisinde ilgili yerlere ulaştırılmaması, zamanında tuzlama yapılmaması gibi hatalar yapılıyor. Her yıl ülke ekonomisine çok büyük fayda sağlayan derilerin yüzde 40’ı bu şekilde israf oluyor. Deri sanayimizin her yıl 6 milyon büyükbaş ve 60 milyon küçükbaş ham deriye ihtiyacı olduğunu unutmayalım ve daha bilinçli kesim yapmaya özen gösterelim. Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise Kurban Bayramı döneminde ortaya çıkan sahte kasaplar. Vatandaşlarımız kesinlikle bunlara kanmamalı. Kurbanını oda kaydı olan, vergisini veren kasaplara emanet etmeli” diye konuştu.

Yerel yönetimlerin sağladıkları kurban kesim hizmetini iyileştirmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken şunları söyledi:

“Büyükşehirlerde yeterli alan olmaması sebebiyle kurban kesimi daha zor oluyor. Belediyeler vermiş olduğu kurban kesim hizmetlerini iyileştirmeli. Kesim için daha çok ve geniş alanlar sağlanmalı. Hijyene, süreklilik ve hızlılığa daha çok önem verilmeli. Kesilen hayvanlar yalnızca dörde kesilip veriliyor. Hayvan parçalanırken belirli bir sıra takip edilerek tüm parçaları tam olarak ayrılmalı. Derisi de kemikleri de eti de israf edilmeden parçalanmalı. Bu şekilde israf ve ziyanı en aza indirebiliriz.”

İHA