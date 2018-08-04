Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramları ve özel günleri fırsat bilen bazı satıcıların önce ürünlerin fiyatını şişirdiğini sonra indirim varmış gibi satışa sunduğunu belirterek, "Özellikle bayram arifesinde vatandaşlarımız 'Yüzde 80'e varan indirim' etiketlerine kanmasın." ifadesini kullandı. Palandöken, yazılı açıklamasında, özellikle bayramlarda ve özel günlerde mağazaların gerçekçi olmayan indirim kampanyaları yapabildiğine dikkati çekti.

"ÖNCE FİYAT ŞİŞİYOR SONRA İNİYOR"

Büyük mağazaların ve bazı AVM'lerin "Bayram indirimi" adı altında tüketiciyi yanıltarak rant elde ettiğini öne süren Palandöken, "Bayramları ve özel günleri fırsat bilenler, önce ürünlerin fiyatını şişiriyor sonra indirim varmış gibi bunları satışa sunuyor. Özellikle bayram arifesinde vatandaşlarımız 'Yüzde 80'e varan indirim' etiketlerine kanmasın. Tüketicileri yanıltan indirim kampanyaları kesin olarak kurala bağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"GEREKSİZ ALIŞVERİŞ YAPMAYIN" UYARISI

Palandöken, indirim kampanyalarına çeki düzen verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Mağazalar, bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolüyle yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmamalı." ifadesini kullandı. Vatandaşların alışveriş yaparken piyasayı çok iyi kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, bayram arifesinde gereksiz yere alışveriş yapıp kredi kartlarına yüklenilmemesi tavsiyesinde bulundu.



