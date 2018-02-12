Tesla'dan flaş Türkiye kararı! Anadolu yakasında servis alanı arıyorlar



MODEL 3 İLE GİRİŞ YAPMAYI PLANLIYORLAR

Elon Musk'ın Tesla otomobili Mars yolunda (Elon Musk kimdir)



FİYATI 327 BİN LİRA

TÜRKİYE'DE 150'DEN FAZLA VAR

Yusuf Cevahir

gazetesinin haberine göre,'nın Avrupa merkezi Hollanda (Tesla Motors Netherlands B.V.), İstanbul'un Anadolu yakasında servis alanı arıyor. Şirket, 6 ay içinde servisi hizmete alacak. Serviste ayrıca tanıtım amaçlı olarak 3-4 araç sergilenecek.Tesla 2019'da da İstanbul'da popüler bir mekanda showroom açacak. Tesla Model S ve Model X'e göre daha makul fiyatlı Model 3 ile (üstteki fotoğraf) Türkiye'ye hızlı giriş yapmayı planlıyor.ABD'de fiyatı 35 bin dolardan başlayan Model 3, 1 Nisan 2016'da tanıtılıp 1.000 dolar ön ödemeli rezervasyonla satışa çıktı. Model 3'e 1 ay içinde 400 binden fazla sipariş geldi.ABD'de teslimatlar başlarken, aracın Avrapa'ya gelişi 2018 sonunu bulacak. Model 3'ün Türkiye'de 2019'da satışa çıkması bekleniyor.Fiyatının da yaklaşık 70 bin (327 bin TL) euro olacağı tahmin ediliyor.Hızlı şarj istasyonları için Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi ile yapılan anlaşmanın, Tesla'nın Türkiye'ye gelişinin ilk sinyalinin olduğunun belirtildiği haberde, Türkiye'de şu anda 150'den fazla Tesla'nın bulunduğu kaydedildi. Servisin bulunmamasının büyük problem olduğu, olası bir kazada araçların tamir için Avrupa'ya gönderildiği ve ayrıca kaskoda sıkıntılar yaşandığı bilgileri de haberde yer aldı.