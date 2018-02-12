İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Tesla'dan flaş Türkiye kararı! Anadolu yakasında servis alanı arıyorlar

Geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X şirketiyle uzaya gönderdiği otomobilin ardından, Tesla'nın yeni durağı Türkiye olacak. Bu yıl İstanbul'da önce servis kuracak olan şirket, daha sonra showroom açacak

12 Şubat 2018, Pazartesi 11:16
Tesla'dan flaş Türkiye kararı! Anadolu yakasında servis alanı arıyorlar
Vatan gazetesinin haberine göre, Tesla'nın Avrupa merkezi Hollanda (Tesla Motors Netherlands B.V.), İstanbul'un Anadolu yakasında servis alanı arıyor. Şirket, 6 ay içinde servisi hizmete alacak. Serviste ayrıca tanıtım amaçlı olarak 3-4 araç sergilenecek.


MODEL 3 İLE GİRİŞ YAPMAYI PLANLIYORLAR


Tesla 2019'da da İstanbul'da popüler bir mekanda showroom açacak. Tesla Model S ve Model X'e göre daha makul fiyatlı Model 3 ile (üstteki fotoğraf) Türkiye'ye hızlı giriş yapmayı planlıyor.

ABD'de fiyatı 35 bin dolardan başlayan Model 3, 1 Nisan 2016'da tanıtılıp 1.000 dolar ön ödemeli rezervasyonla satışa çıktı. Model 3'e 1 ay içinde 400 binden fazla sipariş geldi.

Elon Musk'ın Tesla otomobili Mars yolunda (Elon Musk kimdir)Elon Musk'ın Tesla otomobili Mars yolunda (Elon Musk kimdir)


FİYATI 327 BİN LİRA


ABD'de teslimatlar başlarken, aracın Avrapa'ya gelişi 2018 sonunu bulacak. Model 3'ün Türkiye'de 2019'da satışa çıkması bekleniyor.

Fiyatının da yaklaşık 70 bin (327 bin TL) euro olacağı tahmin ediliyor.
 

TÜRKİYE'DE 150'DEN FAZLA VAR


Hızlı şarj istasyonları için Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi ile yapılan anlaşmanın, Tesla'nın Türkiye'ye gelişinin ilk sinyalinin olduğunun belirtildiği haberde, Türkiye'de şu anda 150'den fazla Tesla'nın bulunduğu kaydedildi. Servisin bulunmamasının büyük problem olduğu, olası bir kazada araçların tamir için Avrupa'ya gönderildiği ve ayrıca kaskoda sıkıntılar yaşandığı bilgileri de haberde yer aldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

HTC hala kan kaybediyor

HTC hala kan kaybediyor
İŞKUR üzerinden kamuya 19 bin işçi alınacak

İŞKUR üzerinden kamuya 19 bin işçi alınacak
Bayrampaşa'daki ORA AVM için iflas kararı çıktı

Bayrampaşa'daki ORA AVM için iflas kararı çıktı
SGK'lı neden hastanelerde fark veriyor? (16.5 milyar liralık fazlalığa rağmen)

SGK'lı neden hastanelerde fark veriyor? (16.5 milyar liralık fazlalığa rağmen)
Sayıştay'dan TÜBİTAK genel müdürü maaşı açıklaması: Ülke gerçeklerine aykırı

Sayıştay'dan TÜBİTAK genel müdürü maaşı açıklaması: Ülke gerçeklerine aykırı
Dolar fiyatlarında bugün 12 Şubat Pazartesi (Dolar ne kadar?)

Dolar fiyatlarında bugün 12 Şubat Pazartesi (Dolar ne kadar?)
Devletten alınabilecek ödenekler

Devletten alınabilecek ödenekler
Akaryakıt fiyatlarına 12-17 kuruş indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına 12-17 kuruş indirim geliyor
Yaşlıya ve ona bakana zamlı maaş

Yaşlıya ve ona bakana zamlı maaş
Emekliye 180 lira zam

Emekliye 180 lira zam
Uzlaştırmacıya 16 bin lira maaş!

Uzlaştırmacıya 16 bin lira maaş!