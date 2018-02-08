Tesla'dan rekor zarar!

Nazlı Erdol

'ın uzaya gönderdiğiroketinin ardındanşirketi, şu ana kadarki en yüksek çeyreklik zararı ettiğini duyurdu.'ın sahibi olduğuönderliğinde geliştirilen roketin uzaya gönderilmesinden bir gün sonra duyurduğu verilerde şirketin, 31 Aralık'ta sona eren çeyreklik dönemde 675.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.şirketinin kurucusu'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi,'nineyaletindekinden dün uzaya fırlatılmıştı. Rokete Tesla'nın ürettiği ve sürücü koltuğunda astronot giysileri giydirilmiş manken yerleştirilen kırmızı renkli bir otomobil de yüklendiği söylenirken ayrıca aracın radyosunun da'nin "" şarkısını çalacağı söylenmişti.uzun bir süredir yeni nesil elektrikli arabalar,, yarı kamyonlar ve diğer ürünlerin üretimini finanse ederken, şirketin şu ana kadarki en yüksek zararı 121 milyon dolar olmuştu. Zararın açıklanmasının ardındanModel 3 Sedan araçlarıyla ilgili hedeflerini de duyurdu. Yeni hedeflere göre şirket, ilk çeyreğin sonuna kadar haftalık 2,500 adet ve ikinci çeyreğin sonuna doğru ise haftalık 5,000 Model 3 Sedan üretmeyi planladığını açıkladı.