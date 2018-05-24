Tesla Model 3’ü yeniden test etmek istiyor!

Geçtiğimiz günlerde Consumer Reports dergisinde yayınlanan bir incelemede Tesla Model 3 için “bir kamyondan daha yavaş frenleme sağlıyor” ifadesi yer aldı. Bu olumsuz değerlendirme kısa sürede ortalığı karıştırdı. Uzun zamandır teslimatlarda nedeniyle finansman sorunu yaşayan Amerikalı şirket zor bir duruma düştü. Çünkü yapılan olumsuz değerlendirme kısa sürede şirketin hisselerini ve potansiyel satışları etkiledi.

Elon Musk, yaşanan bu talihsiz olay üzerine şahsi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Musk, tweet’inde Consumer Reports tarafından iddia edilen frenleme sorununu doğruladı. Musk, frenleme mesafesindeki değişkenliğin fren sistemi algoritmasından kaynaklandığını ve iyi bir revizyon ile mevcut olandan daha iyi bir frenleme mesafesi geliştirilebileceğini belirtti. Ayrıca birkaç gün içerisinde bu sorunun çözülebileceğini söyledi.

Consumer Reports otomobil test direktörlerinden Jake Fisher yaptığı açıklamada “Tesla, frenleme sorununu çözebilirse güncellenen Tesla Model 3’ü yeniden test etmekten mutlu oluruz” dedi.

Öte yandan dergide yer alan olumsuz inceleme Tesla için kötü bir reklam oldu diyebiliriz. Şirket, geçtiğimiz Temmuz ayında başladığı üretimden istediği verimi alamıyor. Zaman zaman otomasyon sistemlerinde çıkan sorunlardan dolayı duran üretim ve akabinde geciken teslimatlar şirkete zor günler yaşatıyor.

Geciken teslimatlarla nakit akışında büyük sıkıntılar yaşayan Tesla, içinden çıkılması güç bir darboğaza girdi. Yaşanan bu tür aksilikler ise kendi deyimiyle üretim cehenneminden çıkmaya çalışan Elon Musk‘ın başını daha çok ağrıtıyor.



