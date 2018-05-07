Tesla Model Y ertelenecek

Adem Özdoğan

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi, merakla beklenenüretimini ertelediğini duyurdu. Daha önce Model Y’nin seri üretime geçeceği tariholarak açıklanmıştı. Ancak Tesla CEO’su, Çarşamba günü yaptığı açıklamada yeni bir tarih açıkladı. Elon Musk yaptığı açıklamada “Gelecek yılüretimine başlamayacağız. Seri üretime geçmemiz muhtemelenkadar sürebilir. Ayrıca Model Y, Kaliforniya’dakifabrikasında gerçekleşmeyecek” dedi.Son dönemde şirketin nakit akışında büyük problemler yaşıyor Tabii buna altında en büyük etkiyi Model 3’ün düşük üretim hızı ve akabinde bir hayli geciken teslimatlar yapıyor. Model 3’ün haftalık üretimi Nisan ayındaile sınırlı kaldı. Şirket son iyi aydır haftalık üretimi’e çıkarmayı hedefliyor. Ancak bu hedef mevcut şartlarla oldukça zor görünüyor., Model 3 üretiminde geleneksel otomotiv üretim yöntemleri ile otomasyon teknolojilerini birleştirmeyi amaçlıyor. Ancak şu an için Model 3 üretimindeki temel sorun aşırı otomasyon kullanımı. Musk,üretiminde kullanılan yüksek otomasyon teknolojilerinin kalite sorunlarına ve işlerin yavaşlamasına sebep olduğunu kabul etti., sermaye harcamalarını bu yılseviyesine çekmeyi hedefliyor. Ancak üretimde kullanılması gereken daha fazla insan gücü şirketin mali giderlerini tırmandıracak gibi gözüküyor. Şirketin nakit akışını iyileştirebilmesi için de Model 3 üretim sorunlarını çözmesi gerekiyor. Bu durumdave Tesla’nın işi gerçekten çok zor.