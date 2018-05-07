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Tesla Model Y ertelenecek

Tesla, son çıkan mali raporlara göre 2018’in ilk çeyreğinde 785 milyon dolar zarar etti. Amerikan üretici geçtiğimiz yıl ise 2 milyar doların üzerinde zarar etmişti

Tesla Model Y ertelenecek
Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, merakla beklenen Model Y üretimini ertelediğini duyurdu. Daha önce  Model  Y’nin seri üretime geçeceği tarih Kasım 2019 olarak açıklanmıştı. Ancak Tesla CEO’su Elon Musk, Çarşamba günü yaptığı açıklamada yeni bir tarih açıkladı. Elon Musk yaptığı açıklamada “Gelecek yıl Tesla Model Y üretimine başlamayacağız. Seri üretime geçmemiz muhtemelen 24 ay kadar sürebilir. Ayrıca Model Y, Kaliforniya’daki Fremont fabrikasında gerçekleşmeyecek” dedi.

Son dönemde şirketin nakit akışında büyük problemler yaşıyor Tabii buna altında en büyük etkiyi Model 3’ün düşük üretim hızı ve akabinde bir hayli geciken teslimatlar yapıyor. Model  3’ün haftalık üretimi Nisan ayında 2.270 ile sınırlı kaldı. Şirket son iyi aydır haftalık üretimi 5.000’e çıkarmayı hedefliyor. Ancak bu hedef mevcut şartlarla oldukça zor görünüyor.

Elon Musk, Model 3 üretiminde geleneksel otomotiv üretim yöntemleri ile otomasyon teknolojilerini birleştirmeyi amaçlıyor. Ancak şu an için Model 3 üretimindeki temel sorun aşırı otomasyon kullanımı. Musk, Model 3 üretiminde kullanılan yüksek otomasyon teknolojilerinin kalite sorunlarına ve işlerin yavaşlamasına sebep olduğunu kabul etti.

Musk yaptığı açıklamada “Üretim anlayışımızı değiştiriyoruz. Üretim hatlarımızı basitleştiriyoruz. Daha az sermaye ile daha büyük üretim hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
Tesla, sermaye harcamalarını bu yıl 3 milyar dolar seviyesine çekmeyi hedefliyor. Ancak üretimde kullanılması gereken daha fazla insan gücü şirketin mali giderlerini tırmandıracak gibi gözüküyor. Şirketin nakit akışını iyileştirebilmesi için de Model 3 üretim sorunlarını çözmesi gerekiyor. Bu durumda Elon Musk ve Tesla’nın işi gerçekten çok zor.
 

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