Tesla Motors 487 milyon sterlin zarar etti

Adem Özdoğan

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisiyılının dördüncü çeyreğinde ettiği zararı açıkladı. Şirketyılının aynı dönemine göre çok daha büyük bir zarar kaydetti. Toplamdazarar eden şirketyılında kâr hedefliyor. Analistlere göre şirketin hissedarları CEO Elon Musk’ın bu yıl piyasada atacağı stratejik adımlara son derece güveniyor., son dönemlerde üretim konusundaki sıkıntılarını gidermeye odaklandı.Şirketin kurucusu ve aynı zamanda CEO’su olan, bu üretim hedeflerini tutturmaları halindeiçin işlerin iyi gideceğini söyledi. Ayrıca şirketyılına kadar bir milyon araç üretmeyi planlıyor.Geçtiğimiz yıl şirket,’ün üretimde meydana gelen batarya sorunu ile epey vakit kaybedildi. Tabii bu sorun yıllık üretim hedeflerini de etkiledi. Analistlerin tahminlerine göreyılının son çeyreğindearaç üretilmesi gerekirken sadecearaç üretildi ve teslim edildi.Şirket, şimdiye kadariçin tam’den fazla ön sipariş aldı. Bu kadar yüksek talep, Model 3’ü geçtiğimiz yıl tüm dünyada en çok konuşulan otomobil haline getirdi. Ancak yetersiz üretim nedeniyle teslimatlar gecikiyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde toplamdateslimat yapıldı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine oranla’lik bir artış gösterse de hala yetersiz gözüküyor.Geçtiğimiz yıl dünya genelindemağaza daha açan, tüm dünyada toplamdamağazaya ulaştı. Ayrıca hızlı şarj istasyonlarında da büyük bir yol kateden şirket dünya genelinde açtığıyeni istasyonla toplamda’a ulaştı.