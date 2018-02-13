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Tesla Motors 487 milyon sterlin zarar etti

Tesla Motors, 2018 yılının ikinci çeyreği ile birlikte haftalık 5000 otomobil üretmeyi planlıyor.

Tesla Motors 487 milyon sterlin zarar etti
Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motors, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde ettiği zararı açıkladı. Şirket 2016 yılının aynı dönemine göre çok daha büyük bir zarar kaydetti. Toplamda 487.221.750 Sterlin zarar eden şirket 2018 yılında kâr hedefliyor. Analistlere göre şirketin hissedarları CEO Elon Musk’ın bu yıl piyasada atacağı stratejik adımlara son derece güveniyor. Tesla Motors, son dönemlerde üretim konusundaki sıkıntılarını gidermeye odaklandı.

Şirketin kurucusu ve aynı zamanda CEO’su olan Elon Musk, bu üretim hedeflerini tutturmaları halinde Tesla için işlerin iyi gideceğini söyledi. Ayrıca şirket 2020 yılına kadar bir milyon araç üretmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz yıl şirket, Tesla Model 3’ün üretimde meydana gelen batarya sorunu ile epey vakit kaybedildi. Tabii bu sorun yıllık üretim hedeflerini de etkiledi. Analistlerin tahminlerine göre 2017 yılının son çeyreğinde 4100 araç üretilmesi gerekirken sadece 1.550 araç üretildi ve teslim edildi.

Şirket, şimdiye kadar Model 3 için tam 400.000’den fazla ön sipariş aldı. Bu kadar yüksek talep, Model 3’ü geçtiğimiz yıl tüm dünyada en çok konuşulan otomobil haline getirdi. Ancak yetersiz üretim nedeniyle teslimatlar gecikiyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde toplamda 30.000 teslimat yapıldı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine oranla %28’lik bir artış gösterse de hala yetersiz gözüküyor.

Tesla bu yıl 100.000 elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 12 mağaza daha açan Tesla, tüm dünyada toplamda 330 mağazaya ulaştı. Ayrıca hızlı şarj istasyonlarında da büyük bir yol kateden şirket dünya genelinde açtığı 338 yeni istasyonla toplamda 1128 Supercharger’a ulaştı.


 


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