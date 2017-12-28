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Tesla PickUp Üretecek

Elektrikli otomobil alanına öncülük eden Tesla; ticari kamyon, toplu taşıma otobüsleri ve spor araba ürettikten sonra şimdi de kamyonet (pickup) yapacağını duyurdu.

Tesla PickUp Üretecek
Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk sosyal medya platformu Twitter’da yaptığı paylaşımla bir sonraki planlarının elektrikli bir kamyonet yapmak olduğunu müjdeledi.

Takipçisinin “Elektrikli bir kamyonet yapın lütfen” isteğine cevap veren Elon Musk, “Söz veriyorum Model Y’den hemen sonra elektrikli kamyonet yapacağız. Temel tasarım / mühendislik planları neredeyse 5 yıldır aklımda, yapmak için can atıyorum” dedi.

Proje için herhangi bir tarih açıklanmadı. Ancak Model Y’nin piyasaya 2019 ile 2020 arısında çıkması bekleniyor. Bu durum göz önüne alındığında elektrikli kamyonetlerin yollara çıkışı 2020’den sonraya kalacak gibi duruyor.

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