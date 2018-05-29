Türkiye ziyareti sonrasında ülkemizdeki teknoloji tutkunları tarafından yakın takibe alınan Elon Musk, Twitter’dan kendisine yöneltilen bir soruya kendi tarzıyla doğrudan ve samimi bir yanıt verdi.

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Utku Şimşek (@utkuspace) isimli bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk’ı etiketleyerek “Hey Elon, bu haritadaki Tesla şarj istasyonları doğru mu? Sadece bu bölgelerde mi inşa edilecek? Bu harita resmi mi?” sorularını sordu. Musk ise Utku’nun sorusuna “Superchargers en nihayetinde tüm bölgeyi kapsayacak” yanıtını verdi.

Tesla’nın elektrikli otomobillerini hızla şarj eden ve Tesla ya da iş ortakları tarafından kurulan şarj istasyonları Superchargers’ın ilk etapta Edirne, İstanbul, Sakarya, İzmir, Antalya, Ankara ve Konya’da kurulması planlanıyor.