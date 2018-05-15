Testereli vahşette iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Develi ilçesinde 26 Mayıs 2017’de meydana gelen olayda, 5 gündür B.Ö.'den haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. 21 Mayıs'ta babası tarafından kayıp müracaatında bulunan maktül ile ilgili Develi ilçesi Emniyeti'nce çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde sorgulanan Gonca B. isimli kadın, B.Ö.’nün uyuşturucu kullandığını, kendisine şantaj, tehdit ve istismarda bulunduğu sebebiyle 2015 yılından beri korkarak birlikte yaşadığını iddia etti.

Kendisini de bu tarz suçlara sürüklemeye de çalıştığını söyleyen Gonca B., daha sonraları Yusuf K. ile iş gereği tanıştığını ve B.Ö.’nün kendisine yaptıklarını zaman zaman bu kişiye anlattığını belirtti.





ÖNCE KAFASINA VURDU SONRA BOĞDU

İddiaya göre, B.Ö.'yü öldürmeyi planlayan ikiliden Gonca B., B.Ö.'yü arayarak evine davet ederken, Yusuf K. da Gonca B.'nin eve giderek maktülün gelmesini bekledi. B.Ö. eve geldiğinde Yusuf elindeki bıçakla saldırırken, Gonca B. de demirle B.Ö.'nün kafasına vurdu. Yusuf K. daha sonra adamı iple boğdu, kafasına poşet geçirerek boğulduğundan emin oldu. İkili B.Ö.'yü öldükten sonra çarşafa sararak çatı katına koyup evi temizledi.

TESTEREYLE 7 PARÇAYA BÖLDÜ

Yusuf K., eşi K.K. ve Gonca ile birlikte bir gün sonra cesedi kendi evine taşıdı. Yusuf K. cesedi evinde motorlu testere ile 7 parçaya bölüp, dört ayrı poşete koyarak Kayseri'den kiraladığı aracın içine koydu. Sonra aracı boş bir alana park etti. Şüpheliler ifadelerinde olayı olduğu gibi itiraf ederken, olayda kullanılan demir, bıçak, testere ve ip ele geçirildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Gonca B.(26), tutuklu sanık Yusuf K.(28) jandarma eşliğinde duruşmaya gelirken, öldürülen B.Ö.’nün şikayetçi babası A.Ö. annesi Y.Ö, ağabeyleri E.Ö, H.Ö, M.Ö, E.Ö kız kardeşleri K.K. ve M.Ö. duruşmada hazır bulundu. 2 çocuk annesi, ev hanımı tutuklu sanık Gonca B., mahkemede "Önceki savunmalarım geçerlidir. Söylediklerimin hepsi gerçektir. Pişmanım, adaletinize güveniyorum" dedi. Gonca B. önceki celselerde yaptığı savunmasında B.Ö. tarafından sürekli tehdit ve fiziksel şiddet gördüğünü anlatmıştı.

"EVDEN ÇIKARABİLMEK İÇİN PARÇALADIM"

1 çocuk babası esnaf tutuklu sanık Yusuf K. savunmasında, "Söyleyeceğim bir şey yok. Diğer savunmalarımı tekrar ediyorum" dedi. Yusuf K. önceki celse cinayeti şöyle anlatmıştı:

"2016 yılı Ekim ayı sonunda Gonca ile tanıştık. Tütün sarma işi yapıyordum, kendisi yanımda işe başladı. Kısa süreli bir ilişkimiz oldu. Bana Gonca dostu B.Ö.'nün kendisine yaptıklarını anlattı, ben de bir yolunu arayacağımızı söyledim. Birileri gelip B.Ö.'nün ilişkimizi öğrendiğini ve beni öldürmek için aradığını duydum. Gizli saklı nasıl olur diye düşündük, iple boğmayı, bıçaklamayı düşündük. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Maktul gelmeden önce eve gittik. Bir bıçak alıp yatak odasına saklandım. Ondan sonra ne olduysa oldu. Bıçakla ben vurdum, Gonca da demir çubukla arkasından vurdu. Cesedi çarşafa koyup çatıya çıkardık. Bir gün sonra araç kiralayıp cesedi çatıdan alarak bizim eve götürdük. Eşim K.K. Gonca’nın evinde kaldı. 2-3 gün cesetle aynı evde kaldım. Evden çıkarabilmek için motorlu testere ile parçaladım, araca koydum. Cesedi ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Yok edemeden polis yakaladı. Pişmanım."

"TASARLAYARAK ÖLDÜRME"

Şikayetçi aile, sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında sanıkların ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti fikir ve eylem birliği içerisinde ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme hiçbir sanığa iyi hal indirimi uygulamazken, karar sonrası hayatını kaybeden B.Ö.’nün yakınları alkışlarla ‘Allah razı olsun hakim bey’ diye sevindi.





Şeref Kahraman



