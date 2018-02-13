TEV’den 59 üniversiteliye üstün başarı bursu

4 AŞAMALI SEÇİM SÜRECİ

'GENÇLERİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Senim Tanay

Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden merkezi sınavlarda derece yapan başarılı öğrencilerin seçildiği TEV Üstün Başarı Burs’u bu yıl 11 yaşında. Şimdiye kadar 589 öğrencinin almaya hak kazandığı burstan, 2017-2018 eğitim yılında yeni 59 başarılı öğrenci daha faydalanmaya başladı. Koç, Bilkent, Boğaziçi ve ODTÜ gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden bu yıl burs programına layık görülen öğrenciler, İstanbul’da düzenlenen toplantıda biraraya geldi.Toplantı için mesaj gönderen TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç , TEV’in Türkiye için çalışmaya devam edeceğini belirterek, yeni bursiyelere başarılar diledi.Öğrencilere lisans eğitimleri boyunca aylık 1.150 TL burs sağlanan programın tanışma toplantısında konuşan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, toplamda 3 bin 67 öğrencinin ilk aşamada burs için başvurduğunu belirtti.Yıldız Günay,diye konuştu.TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise Afrin Harekatında hayatını kaybeden şehitleri hatırlatarak, “İşte TEV olarak Türkiyemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın amacı ülkemize ve gençliğimize destek olmak” dedi.