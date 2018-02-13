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TEV’den 59 üniversiteliye üstün başarı bursu

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden başarılı öğrencilerin almaya hak kazandığı burstan, 2017-2018 eğitim yılında 59 öğrenci daha faydalanacak. Yeni bursiyerlerin bir araya geldiği toplantıda konuşan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, toplamda 3 bin 67 öğrencinin başvurduğu programda seçimin çok dikkatli yapıldığını belirterek “Bu, en seçici burs programımız” dedi

13 Şubat 2018, Salı 17:32
TEV’den 59 üniversiteliye üstün başarı bursu
Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden merkezi sınavlarda derece yapan başarılı öğrencilerin seçildiği TEV Üstün Başarı Burs’u bu yıl 11 yaşında. Şimdiye kadar 589 öğrencinin almaya hak kazandığı burstan, 2017-2018 eğitim yılında yeni 59 başarılı öğrenci daha faydalanmaya başladı. Koç, Bilkent, Boğaziçi ve ODTÜ gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden bu yıl burs programına layık görülen öğrenciler, İstanbul’da düzenlenen toplantıda biraraya geldi.

Toplantı için mesaj gönderen TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç , TEV’in Türkiye için çalışmaya devam edeceğini belirterek, yeni bursiyelere başarılar diledi.

4 AŞAMALI SEÇİM SÜRECİ

Öğrencilere lisans eğitimleri boyunca aylık 1.150 TL burs sağlanan programın tanışma toplantısında konuşan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, toplamda 3 bin 67 öğrencinin ilk aşamada burs için başvurduğunu belirtti.

Yıldız Günay, “50 yıllık yolculuğumuzun çok anlamlı bir dönemindeyiz. Bu yıl üstün başarı burs programımızın 11’inci yılındayız. Bu süre içerisinde 589 başarılı öğrencimiz bu burstan faydalandı. 2017-2018 eğitim yılında toplamda 59 öğrencimiz de aramıza katıldı. Toplamda 188 başarılı öğrencimiz üstün başarı programından faydalanıyor. Özellikle Koç, Bilkent ve Boğaziçi üniversitelerinden başarılı öğrencilerin yoğunlukta olduğu görülüyor. Bu eğitim yılında burs için toplamda 3 bin 67 öğrenci başvurdu. 4 aşamalı bir değerlendirme sistemiyle öğrencilerimiz seçildi. Bunun, en eleyici burs programımız olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

'GENÇLERİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise Afrin Harekatında hayatını kaybeden şehitleri hatırlatarak, “İşte TEV olarak Türkiyemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın amacı ülkemize ve gençliğimize destek olmak” dedi.
 


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