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Teyze ve yeğene çarpıp kaçmıştı... Parası olan özgür kaldı

Evlenme hazırlığı yapan Ecem Haliloğlu ve teyzesine yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarpmıştı

26 Aralık 2017, Salı 06:29
Teyze ve yeğene çarpıp kaçmıştı... Parası olan özgür kaldı

ÇARPIP KAÇTI


İzmir’de yaşayan Ecem Haliloğlu (26), 10 gün sonra evlenecekti. Gelinlik provasından çıkmış teyzesi Lütfiye Yurdaer (56) ile eve dönüyorlardı. Ankaralı müteahhit N.D., yolun karşısına geçmek isteyen Ecem ile teyzesine çarpıp kaçtı.

AİLELER VAZGEÇTİ


11 Ağustos 2016’da yaşanan bu kazada her ikisi de öldü. Müteahhit N.D. 3 ay 3 gün sonra teslim oldu. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İlk duruşmada sürücünün avukatı “Ölen iki kişinin aileleriyle uzlaşıldı” dedi.


Ecem Haliloğlu yaşasaydı sevgilisi Bircan Tektaş ile evlenecek, düğününde de bu gelinliği giyecekti.


GÜNLÜĞÜ 50 TL


Avukat “Ecem Haliloğlu’nun ailesine 300 bin TL, Lütfiye Yurdaer’in ailesine 150 bin lira tazminat verildi.
Şikayetlerini geri aldılar” dedi. Dün davada karar çıktı: Sürücüye 2 yıl 6 ay hapis verildi. Bu da günlüğü 50 liradan 45 bin 500 lira cezaya çevrildi.

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