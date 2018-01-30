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Teyzesi ekrandan tanıdı! Kadıköy saldırganı aylardır aranan kişi mi?

Kadıköy’de sokak ortasındaki genç kıza yumruk atan kişinin 9 aydır kayıp olarak aranan Anıl Gürbulak olduğu iddia edildi. Teyzesi olduğunu iddia edilen kadının anlattıkları ise izleyenlerin kanını dondurdu!

30 Ocak 2018, Salı 16:00
Teyzesi ekrandan tanıdı! Kadıköy saldırganı aylardır aranan kişi mi?
Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde cuma günü lise öğrencisi 17 yaşındaki B.G.K. kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından "Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Kadıköy'de genç kıza saldıran kişi tutuklandıKadıköy'de genç kıza saldıran kişi tutuklandı

Adli kontrolle serbest bırakılan saldırgan için ikinci kez yakalama kararı çıktı. Zanlı tekrar yakalandı ve tutuklarak cezaevine gönderildi. 
 

YOKSA AYLARDIR ARANAN ADAM MI?


Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Anıl Gürbulak’ın teyzesi Cahide Karga, Müge Anlı’nın ATV’de yayınlanan programına katılarak Kadıköy’de genç kıza yumruk attıktan sonra tutuklanan adamın aylardır kayıp olan 28 yaşındaki yeğeni Anıl Gürbulak olduğunu söyledi.


 

İDDİAYA GÖRE BABASI ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ


Tekirdağ’da babası Kanber Gürbulak’ın annesi Ayfer Gürbulak’ı bıçaklayarak öldürdüğü öğrenilen genç adamın psikolojik rahatsızlığından dolayı aylardır kayıp olduğu anlaşıldı.



Teyzesinin anlattıklarına göre annesi aylar önce Anıl evden gittiği için hakkında arama kaydı oluşturmuştu ama polislere psikolojik rahatsızlığı olduğundan bahsetmemişti. Bu nedenle polisler Anıl’ı bulmasına rağmen, 18 yaşından büyük olduğundan herhangi bir şey yapamamıştı. Anıl, babasının annesini öldürdüğünü bile bilmiyordu.



Anıl’ın arkadaşları ve komşularının haberlerde görüp kendisine söylediklerini anlatan teyze, Müge Anlı aracılığıyla yeğenin yaraladığı kızdan gözyaşlarıyla özür dileyerek, şikâyetini geri almasını istedi. Karşı tarafın haklı olduğunu fakat yeğeninin annesinin öldürüldüğünü bile kavrayamayacak psikolojide olduğunu söyleyerek özür diledi.



 


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