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TFF'den Akarca'ya UEFA EURO 2024 ziyareti

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Zülfikaroğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca’yı ziyaret ederek, EURO 2024 ev sahipliği adaylığına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

TFF'den Akarca'ya UEFA EURO 2024 ziyareti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca’ya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği adaylığı çalışmaları kapsamında nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Mehmet Akarca’nın makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye’nin EURO 2024 ev sahipliği adaylığına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Cengiz Zülfikaroğlu, görüşme sonunda Genel Müdür Akarca’ya üzerinde adının yazılı olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası forması ile ebru çalışması hediye etti.

AA


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