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TFF'den Deniz Naki'ye tarihi ceza: 42 ay

PFDK kararları açıklandı! Amedsporlu Deniz Naki'ye 3 yıl 6 ay men, 273 bin TL para cezası ve sürekli hak mahrumiyeti cezası verildi

30 Ocak 2018, Salı 15:07
TFF'den Deniz Naki'ye tarihi ceza: 42 ay
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.01.2018 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, kadroda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım doktorunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, kadroda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım doktorunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
 

DENİZ NAKİ GERİ DÖNMEYECEK!


Amedspor kaptanı Deniz NakiAlmanya’da uğradığı silahlı saldırının ardından ‘güvenlik’ gerekçesiyle Türkiye’ye dönmeyeceğini açıkladı.

Deniz Naki ligin devre arasında ailesini görmek için gittiği Almanya’da kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Aracına iki kurşun isabet eden Naki saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Deniz Naki, uğradığı saldırıdan sonra Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği konusunda kesin kararını verdi.

Alman Der Spiegel'e konuşan Deniz Naki, güvenlik kaygısı nedeniyle Türkiye'ye dönmek istemediğini, Amedspor ile olan sözleşmesini feshedip Almanya'da kalmak istediğini belirtti.
 

GERİ DÖNMEME KARARINI NASIL ALDI?


Deniz Naki’nin Avukatı Stephan Kuhn “Deniz Naki'nin bu kararı alması kolay olmadı” derken Kuhn, kararı Deniz Naki'nin ailesi ve çevresinin aldığını söyledi.


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