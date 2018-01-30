TFF'den Deniz Naki'ye tarihi ceza: 42 ay

DENİZ NAKİ GERİ DÖNMEYECEK!

GERİ DÖNMEME KARARINI NASIL ALDI?

Erdinç Şahin

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.01.2018 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.1-, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarıncaile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,2-Kulübünün, kadroda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım doktorunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,3-Kulübünün, kadroda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım doktorunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Karar verilmiştir.kaptanıAlmanya’da uğradığı silahlı saldırının ardından ‘güvenlik’ gerekçesiyle Türkiye’ye dönmeyeceğini açıkladı.ligin devre arasında ailesini görmek için gittiği Almanya’da kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Aracına iki kurşun isabet eden Naki saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.Deniz Naki, uğradığı saldırıdan sonra Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği konusunda kesin kararını verdi.Alman Der Spiegel'e konuşan Deniz Naki, güvenlik kaygısı nedeniyle Türkiye'ye dönmek istemediğini, Amedspor ile olan sözleşmesini feshedip Almanya'da kalmak istediğini belirtti.Deniz Naki’nin Avukatı Stephan Kuhn “derken Kuhn, kararı Deniz Naki'nin ailesi ve çevresinin aldığını söyledi.