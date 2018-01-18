Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

TFF'den ikinci tesis

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin karşısında inşa edilecek Spor Kompleksi projesinin, zemin iyileştirme çalışmaları başladı.
 

TFF'den ikinci tesis
TFF'den yapılan açıklamada, yeni kamp merkezi ve idari binanın, toplam 38 bin metrekare kullanım alanı, 26 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtilirken, tesiste konaklanabileceği, ayrıca konferans salonu, toplantı odaları, ofis binası, mescit, fitness salonu, terapi havuzları ve biri 60-90 ölçülerinde iki doğal çim sahanın olacağı ifade edildi.



Bu tesisle birlikte, 45 ile 130 metrekare arasında değişen 10 toplantı salonu, 700 kişilik konferans salonu, restoran, VIP restoran, çok amaçlı 780 metrekarelik fuaye alanı ile yeni konferans salonu ve eğitim alanlarının da Türk futboluna kazandırılacağı aktarıldı.



Tesiste, üç katlı olarak düşünülen ve 3 bin 500 metrekarelik alana yapılacak ofis binasında ise basın merkezi, toplantı odası ile idari ofislerin yer alacağı ifade edilirken, aynı zamanda tesisin engelli sporculara uygun dizayn edileceği ve 82 oda, 703 metrekarelik iç bahçe, 200 araçlık açık ve kapalı otoparkın da bulunacağı kaydedildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...
Uğur Çiftçi, Galatasaray’a doğru

Uğur Çiftçi, Galatasaray’a doğru
İşte Neymar gerçeği...

İşte Neymar gerçeği...
Samet Aybaba açıkladı! Robinho...

Samet Aybaba açıkladı! Robinho...
Tugay Kerimoğlu boşandığı eşini sosyal medyadan sildi (Etkin Ünal kimdir?)

Tugay Kerimoğlu boşandığı eşini sosyal medyadan sildi (Etkin Ünal kimdir?)
Beşiktaş santrfor transferi için yoğun mesaide

Beşiktaş santrfor transferi için yoğun mesaide
Arjen Robben hakkında flaş açıklama

Arjen Robben hakkında flaş açıklama
Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! (Semahat Özdoğan kimdir?)

Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! (Semahat Özdoğan kimdir?)
Galatasaray’da transfer seçimden sonraya kaldı

Galatasaray’da transfer seçimden sonraya kaldı
Riad Bajic Medipol Başakşehir'de...

Riad Bajic Medipol Başakşehir'de...
Altınordu altyapıda zirvede

Altınordu altyapıda zirvede