TFF’den zincirleme skandal! Hakemlerin geçirdiği kaza ile ilgili çarpıcı detaylar!

Uçakla gitmek istediler kabul edilmedi! Hakemler ölümden döndü…

SALİH ULU DERS OLMADI

UÇAK İÇİN YALVARDILAR

BABASI GÖNDERMEDİ

TAKLADAN SONRA MAÇA

Erdinç Şahin

Geçtiğimiz günlerdebüyük bir skandala imza atmıştı.’ye uçakla gitme istekleritarafından reddedilen 4 hakem, araba ile gittikleri yolda kaza geçirerek ölümden dönmüştü. 4 hakemin bulunduğu araç, Rize’ye 55 kilometre kala kontrolden çıkarak takla atmıştı. Ölümden dönen hakemler, hastanede yapılan tedaviden sonra Çayelispor-Serhat Ardahanspor Bölgesel Amatör Ligi maçını yönetmişti.Bu kaza ile ilgili bir yazı kaleme alan Fanatik yazarı eski hakem, akıllara durgunluk veren iddialar ortaya attı.Hakemlerin 1000 TL için uçuruma sürüklendiklerini belirten Deniz Çoban, TFF’yi istifaya davet etti. İşte Deniz Çoban’ın ‘1000 TL için uçuruma’ başlıklı yazısı:“Tarih 7 Mart 2016. Rize'de oynanacak Konur-Karadere Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçı için Kayseri'den karayoluyla hareket eden 4 hakem, olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik kazası geçirdi. Ve maçın hakemi Salih Ulu vefat etti. Geride bir çocuk ve bir de hamile eş bıraktı. 2 yıl önce de uyarmıştım. “Kayseri'den Rize'ye kış şartlarında 700 km'lik mesafeye kara yoluyla hakem gönderilmez!” demiştim. “Yapmayın etmeyin! Dikkat edin!” diye haykırmıştım. O dönem TFF yetkililerinden aldığımız bilgiye göre yaşananlar ders olmuştu. BAL hakemlerine de uçakla seyahat izni verilmişti.TFF yetkililerinin açıklamalarına güvendik. MHK yetkililerinin hakemlerine sahip çıkacaklarını düşündük. Yanılmışız! Tarih 20 Ocak 2018… Kış şartları bütün ülke genelinde hâkim… Doğu illerimiz kışı daha sert yaşıyor… Rize Çayeli-Serhat Ardahanspor maçına; Siirt bölgesinden Abdullatif Ayhan, Diyarbakır bölgesinden Recep İlker Kor, İbrahim Aksoy ve Ulaş Çelik atanıyor. Görevi alan hakemler, 700 km'lik yolu ve olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek MHK'ye uçakla seyahat etmek istediklerini bildiriyorlar! Olumsuz cevap alıyorlar, ancak ısrarcı oluyorlar. İsteklerini maille Hakem İşleri Müdürlüğüne iletiyorlar. Kimle iletişime geçseler aldıkları cevap: “Hayır!” oluyor!4. hakem Ulaş Çelik'in babası oğlunun karayoluyla gitmesine izin vermiyor! “Göndermiyorum!” diyor. MHK, “Giden birisi bulunur!” diyor, görevi Mardin'den Abdulkadir Kezer'e veriyor. Araba kiralayarak yola çıkan hakemlerin aracı, akşam 20.00 sularında Ovit Dağı mevkiinde yolun sisli ve buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkıp, taklalar atarak şarampole yuvarlanıyor. Büyük bir kaza atlatan ve ölümden dönen hakemler geceyi hastanede geçiriyorlar.Buna rağmen MHK başkanımız Namoğlu maçı aynı hakemlere yönettirme nezaketsizliğini göstermekten de geri kalmıyor. Sonra da büyük bir lütufla(!) hakemlerin dönüş uçak biletlerinin alınması emrini veriyor! İki yıl önce gencecik bir hakemi toprağa vermek, doğmamış bir bebeğin babasız kalması; Riva'da rahat koltuklarında oturanların yüreğini sızlatmamış. Olanlar umurlarında bile olmamış.Hakem 220 TLYardımcı Hakem 127 TLDördüncü Hakem 85 TL