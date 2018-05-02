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TFF, yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yönetecek hakemi açıkladı

Çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve 3 Mayıs'ta oynanması planlanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçını hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği açıklandı.

TFF, yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yönetecek hakemi açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında yarıda kalan ve 3 Mayıs’ta oynanması planlanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı.

Ülker Stadyumu’ndaki mücadele çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmış ve hakem Mete Kalkavan maçı tatil etme kararı almıştı.
TFF’nin yaptığı açıklamaya göre 57. dakikadan itibaren devam etmesi planlanan maçı yine hakem Mete Kalkavan’ın yöneteceği duyuruldu.

Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar ve Suat Arslanboğa yapacak. Beşiktaş geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile maça çıkmama kararı aldığını açıklamıştı.


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