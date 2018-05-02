TFF, yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yönetecek hakemi açıkladı

Erdinç Şahin

rövanşında yarıda kalan ve 3 Mayıs’ta oynanması planlananmaçını yönetecek hakem açıklandı.Ülker Stadyumu’ndaki mücadele çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmış ve hakem Mete Kalkavan maçı tatil etme kararı almıştı.TFF’nin yaptığı açıklamaya göre 57. dakikadan itibaren devam etmesi planlanan maçı yine hakem’ın yöneteceği duyuruldu.Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar ve Suat Arslanboğa yapacak. Beşiktaş geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile maça çıkmama kararı aldığını açıklamıştı.