TFF Başkanı Yıldırım Demirören basın toplantısı düzenledi. Demirören:

Karardan sonra yapılan açıklamalar bize göre hem Federasyonumuzu hem de hocamızı itham altında bırakmıştır. Bu açıklamalarla kulübün kendi taraftarına yanlış mesajlar verildiğini gördük.

Abdullah Avcı istifa ettiği zaman Ünal Aysal'ı aradım. Tanıklarım Sayın Göksel Gümüşdağ ve Sayın Servet Yardımcı'dır..Ünal Aysal ile Fatih Terim'e 1+3 senelik teklif yapmayı düşündüğümüzü söyledik. Kendisi bunu memnuniyetle karşıladı. Hatta, Ocak ayında bile sözleşme yapabilirsiniz, bizde başka bir hoca ile çalışabiliriz dedi. Bunun üzerine Fatih Terim ile konuştuk.

"Fatih hocanın başarılarını tartışmaya gerek yok, bu Galatasaray camiasının taktiridir."

"Federasyon, Galatasaray'ın düzenini bozmak istese, Galatasaray'a 4 kupa vermezdi"Milli takım hepsinin üstündedir.

Fatih hoca benimle yaptığı konuşmada Mayıs ayına kadar imza atmayacağını söyledi.

Hocamız diretiyor ama biz imza at diyeceğiz artık. Bugünden itibaren gene imza atmam diyor ama biz serbest olduğu için imza atmasını isteyeceğiz.

Fatih hoca döneminde yüzde 50 başarımız arttı. Top oynayan bir takım olduk.

Fatih Terim gibi hocalar Türkiye'de zor yetişir. Artık bu konunun burada kapanması gerekiyor. Sebep başka yerde aransın. Bizim niyetimiz 3 yıllık mukavele imzalamaktı.

Yıldırım demirören toplantıda Ünal Aysal'a çarpıcı bir göndermede de bulundu. Ünal Aysal'ın Fatih Terim hakkında kullandığı "eleman" benzetmesine atıfta bulunan Demirören "Fatih Terim benim elemanım değil, kader birliği yaptığım hocamdır" diye yanıt verdi.



DERBİDEKİ OLAYLAR



Disiplin kurulunun incelemesi bitmeden açıklama yapmayacağız. E-Bilet sistemi bu sorunların yüzde 99'unu bitirecek. Cezalar onandıktan sonra açıklama yapacağız. Disiplin kurulu kararını yarın verecek.