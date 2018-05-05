TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?

Akın Güler

TGRT Haber'de dün gece Türk askerinin yapptığı operasyonlar ekrana gelecekti ama bir hata oldu ve kameralar hala sunucu Ela Rümeysa Cebeci'yi gösteriyordu. Sunucu bu anlarda telefonuna gelen mesajı okuyarak kahkaha atmaya başladı. Bu görüntüler sonrası TGRT Haber sunucusu gündeme oturdu ve hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı.TGRT Haber'de "Rümeysa Cebeci'ye Gece Haberleri"ni sunan Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988'de doğdu. Bahçeşehir Ünibersitesi'nde ileri oyunculuk Yüksek Lisans öğretimi aldı.