15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?

TGRT haber gece sunucusu Ela Rümeysa Cebeci, operasyon haberi sunarken habere geçilemedi. Bu anlarda Ela Rümaysa Cebeci'nin hakhaları ekrana geldi. Bu olay sonrası TGRT Haber sunucusu gündeme oturdu.
 

TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?
TGRT Haber'de dün gece Türk askerinin yapptığı operasyonlar ekrana gelecekti ama bir hata oldu ve kameralar hala sunucu Ela Rümeysa Cebeci'yi gösteriyordu. Sunucu bu anlarda telefonuna gelen mesajı okuyarak kahkaha atmaya başladı. Bu görüntüler sonrası TGRT Haber sunucusu gündeme oturdu ve hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı.



ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

TGRT Haber'de "Rümeysa Cebeci'ye Gece Haberleri"ni sunan Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988'de doğdu. Bahçeşehir Ünibersitesi'nde ileri oyunculuk Yüksek Lisans öğretimi aldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var
Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek

Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek
Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı

Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı
İOKBS (PYBS) sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman açıklancak? 

İOKBS (PYBS) sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman açıklancak? 
Ramazan ne zaman başlıyor? Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?

Ramazan ne zaman başlıyor? Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Son dakika! 5 şeker fabrikasının satışına onay çıktı

Son dakika! 5 şeker fabrikasının satışına onay çıktı
Millet İttifakı nedir? Hangi partiler var?

Millet İttifakı nedir? Hangi partiler var?
Ege'nin kalbi Büyük Menderes alarm veriyor!

Ege'nin kalbi Büyük Menderes alarm veriyor!
Kadıköy'de can pazarı! Yangına uykuda yakalandılar

Kadıköy'de can pazarı! Yangına uykuda yakalandılar
Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş parası yardımı nasıl alınır?

Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş parası yardımı nasıl alınır?
Millet İttifakı protokol imzaları tamamlandı

Millet İttifakı protokol imzaları tamamlandı