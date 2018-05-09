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The 100, 6. sezon onayı aldı!

ABD’nin gençlere hitap eden kanallarından The CW, The 100 için 6. sezon onayını verdi

The 100, 6. sezon onayı aldı!
Yeni sezonun kaç bölümden oluşacağı bilinmiyor ancak dizinin şu ana kadar ki işleyişi bir sezonun 13 bölüm, diğer sezonun 16 bölüm olacak şekilde işlemesi sebebiyle 16 bölümden oluşması muhtemel.

Henüz 5. sezonunda 2 bölüm yayınlanan dizinin geçen yıla oranla %18 oranında reyting kaybı yaşadığı belirtiliyor. Ancak dizinin hem The CW iştiraki Warner Bros. yapımı olması hem de reytinglerinin çok kötü olmaması sebebiyle sezon onayı verdiği tahmin ediliyor.

Kanalın en az izlenen dizisi durumuna gelen iZombie hakkında ise henüz karar vermedi.


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