The Beach filmiyle ünlenen Maya Kumsalı kapatılıyor



MAYA İÇİN EN UYGUN ZAMAN KASIM NİSAN AYLARI

Can Hakman

20 yıl önce'ın en bakir koylarından biri olan'ndakibirfilmine set olunca turist akınına uğradı ve ekolojik felaket yaşandı., İngiliz yönetmen'un yönettiği başrolünde Oscarlı oyuncu'nun oynadığı 2000 yapımı(Kumsal) filmiyle gündeme gelmişti.Filmde medeniyetten uzak bir koloni kuran gençlerin yerleştiği koy, kısa süre sonra binlerce turistin akınına uğradı.Plajda güneşlenip şnorkelle dalan turistlerin attıkları plastik ambalajlar, mercan kayalarının dörtte üçünün yok olmasına neden oldu. Koya inşa edilen otellerin atık suları da denize verildi.Yerel yöneticiler koyun haziran- eylül aylarında kapatılmasına karar verdi. Ancak bu dönem'de en yüksük sezon olmasına karşın Ekvator kuşağındakiturizmi için ise düşük sezonu ifade ediyor.Çevreciler ise yasağın uzatılmasını istiyor.'na gitmek içinlimanından tetne kullanılıyor. İlk kez gidiyorsanız mecburen turistik turlara mahkumsunuz.100 metre yükseklikteki kayalıklarla çevrilikoyundaki kumsal 200 metre uzunluğunda ve bembeyaz kumlardan oluşuyorMaya kumsalını görmek için en ideal zaman Kasım-Nisan ayları arasıdır.Bölgede şnorkelle dalış çok yaygındır.Ülkenin genel sıcaklığı yıl boyunca 30 derece civarlarında.Tropikal iklime sahip olan ülkeye yaz ve kış demeden dünyanın her yerinden turistler akın ediyor.