The Evil Within 2 için FPS modu geliyor

Korku oyunu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Shinji Mikami, son olarak The Evil Within 2 ile oyun severlerin karşısına çıkmıştı. Resident Evil serisinin ilk 3 oyununda imzası bulunan tecrübeli isim, Capcom ile yollarını ayırdıktan sonra kendi projesi üzerine yoğunlaşmıştı. 2014 yılında The Evil Within ile oyun severlerin karşısına çıkan Mikami, yine takdir toplamıştı