The Game ve Tohum Otizm Vakfı'ndan otizmli çocuklara oyunlu destek

HER OYUN BİR UMUT DEMEK

OTİZM NEDİR?

Senim Tanay

Bireylere ve kurumsal şirketlere dijital etkinlik merkezi olarak hizmet verende erken tanı, özel eğitim ile topluma kazandırılması ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması için mücadele eden’yla bir araya gelerek ürettikleri projede otizmli çocukların eğitimine destek olmaya ve otizme yönelik farkındalık kazandırmaya dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda özel olarak üretilen retro atarilersloganı ile 7’den 70’e herkesi eğlenceli bir farkındalığa davet ediyor.Otizmli çocukların özel eğitim almasının önemine dikkat çekmek adına tasarlanan atariler minimum 1 TL’lik bağış ile çalışıyor. Oyun oynayan kişilerden elde edilecek gelirin tamamı ise otizmli çocukların eğitimi için Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanıyor.90’ların dünyaca ünlü klasikleşmiş atari oyunu Street Fighter’ı oynayan oyunseverler hem nostalji yaşıyor hem de oynadıkları her oyunla otizmli çocuklara birer umut oluyor. Her yaş grubundan oyunseveri birer yardımsevere dönüştüren bu proje için tasarlanan atariler ilk olarak, Metro City AVM, Kolektif House Levent ve Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’ne yerleştirildi. Atarilerin konumlanacağı diğer alanlar Tohum Otizm Vakfı ve The Game’in ortak çalışmalarıyla belirlenerek artırılacak. Projeye katkı sağlamak isteyen tüm kişi ve kurumların, Tohum Otizm Vakfı veya The Game ile görüşerek ayrıntılı bilgi almaları mümkün.Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanır. Otizmin nedeni günümüzde hala bilinmemekle beraber genetik temelleri olabileceği, çevresel faktörlerle tetiklendiği görüşü hakimdir.Otizmin günümüzde bilinen tek çaresi, tek ilacı erken tanı ve sürekli, yoğun, özel eğitimdir. Otizmde eğitim; kaliteli eğitime erişim hakkından da öte tek tedavi şeklidir.Erken tanı ve doğru ve gereken yoğunlukta eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilir, gelişim sağlanabilir ve büyük ilerleme kaydedilebilir.