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The Kinks ve The Zombies'in bas gitaristi Jim Rodford merdivenlerden düşerek öldü

1970'lerin efsane grubu The Kinks'in ve The Zombies'in bas gitaristi Jim Rodford merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Jim Rodford, Argent grubunun da kurucusuydu

The Kinks ve The Zombies'in bas gitaristi Jim Rodford merdivenlerden düşerek öldü
posta.com.tr

Jim Rodford'un ölümünü kuzeni ve Argent grubu üyesi kuzeni Rod Argent duyurdu. Argent The Zombies'in Facebook sayfasından yaptığı açıklamada "Jim sadece muhteşem bir bas gitarcı değil bizim için de bir yol göstericiydi. Hayatının son günlerinde kendisini tamamıyla müziğe adamıştı. Tüm hayatı boyunca yaşadığı St. Albans'ta müzik hayatına devam ediyordu." dedi.



Jim Rodford'un ölümüyle ilgili başka ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

JIM RODFORD KİMDİR?

1941 doğumlu Jim Rodford 1961 yılında The Zombies grubuna giren Jim Rodford 1969 yılında Argent grubunu kurdu.

Jim Rodford 1978 yılında John Dalton'un ayrılmasından sonra The Kinks grubuna gidi ve grubun 1999'da dağılmasına dek üyesi olarak kaldı.



(Jim Rodford soldan 4. sırada)

The Kinks'in üyeleri de arkadaşları için taziye mesajı yayınladı.


 


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