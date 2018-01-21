The Kinks ve The Zombies'in bas gitaristi Jim Rodford merdivenlerden düşerek öldü

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Jim Rodford
'un ölümünü kuzeni ve Argent grubu üyesi kuzeni Rod Argent
duyurdu. Argent The Zombies
'in Facebook
sayfasından yaptığı açıklamada "Jim sadece muhteşem bir bas gitarcı değil bizim için de bir yol göstericiydi. Hayatının son günlerinde kendisini tamamıyla müziğe adamıştı. Tüm hayatı boyunca yaşadığı St. Albans
'ta müzik hayatına devam ediyordu." dedi.
Jim Rodford
'un ölümüyle ilgili başka ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
JIM RODFORD KİMDİR?
1941 doğumlu Jim Rodford
1961 yılında The Zombies
grubuna giren Jim Rodford
1969 yılında Argent
grubunu kurdu.
Jim Rodford
1978 yılında John Dalton
'un ayrılmasından sonra The Kinks
grubuna gidi ve grubun 1999
'da dağılmasına dek üyesi olarak kaldı.
(Jim Rodford soldan 4. sırada)
The Kinks
'in üyeleri de arkadaşları için taziye mesajı yayınladı.
Can Hakman