The Kinks ve The Zombies'in bas gitaristi Jim Rodford merdivenlerden düşerek öldü

Can Hakman

'un ölümünü kuzeni ve Argent grubu üyesi kuzeniduyurdu. Argent'insayfasından yaptığı açıklamada "Jim sadece muhteşem bir bas gitarcı değil bizim için de bir yol göstericiydi. Hayatının son günlerinde kendisini tamamıyla müziğe adamıştı. Tüm hayatı boyunca yaşadığı'ta müzik hayatına devam ediyordu." dedi.'un ölümüyle ilgili başka ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.1941 doğumlu1961 yılındagrubuna giren1969 yılındagrubunu kurdu.1978 yılında'un ayrılmasından sonragrubuna gidi ve grubun'da dağılmasına dek üyesi olarak kaldı.'in üyeleri de arkadaşları için taziye mesajı yayınladı.