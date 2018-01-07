The Last of Us Part 2 hakkında yapılan son bilgilendirme

Adem Özdoğan

Zira ilk oyun satışa sunulalı 4 seneden fazla oldu. Böylesine beğenilen bir yapımın devam oyunun fazlasıyla gecikmiş olması pek de takdir edilesi bir durum değil., 2016 yılında gerçekleşenetkinliğinde duyurulmuştu., oyunun tanıtımı için kısa bir fragman videosu sunmuş ve bu video da hayli beğeni toplamıştı. Ortaya çıkan son bilgilere göre, oyun severleri heyecanlandıran o video, oyun içerisinde yer almayacak.Konu hakkında bazı açıklamalarda bulunan yetkili isimler, tanıtım videosunun sadece etkinlik için hazırlandığını ve oyunda böyle bir sahnenin bulunmayacağını belirttiler.Bu arada şunu da dip not olarak belirtelim.hakkında yapılan son bilgilendirmede, oyunun yarısından fazlasının tamamlandığı belirtilmişti. Yani muhtemelen önümüzdekifuarında oynanabilir bir video ile karşılaşabiliriz.İşin üzücü tarafı ise halaçıkış tarihinin netlik kazanmış olmaması. Muhtemelen oyun 2018’e yetişmeyebilir.