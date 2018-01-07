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The Last of Us Part 2 hakkında yapılan son bilgilendirme

Şu aralar PlayStation 4 için en çok beklenen oyunlardan birisi de The Last of Us Part 2 diyebiliriz. Hatırlanacağı üzere ilk oyun PlayStation 3’ün son demlerinde satışa sunulmuş ve büyük övgü toplamıştı. PS3’ü her anlamda aşan bir oyun olan The Last of Us’ın devam oyunu ise biraz geç geldi

The Last of Us Part 2 hakkında yapılan son bilgilendirme
Zira ilk oyun satışa sunulalı 4 seneden fazla oldu. Böylesine beğenilen bir yapımın devam oyunun fazlasıyla gecikmiş olması pek de takdir edilesi bir durum değil.

The Last of Us Part 2, 2016 yılında gerçekleşen PlayStation Experience etkinliğinde duyurulmuştu. Naughty Dog, oyunun tanıtımı için kısa bir fragman videosu sunmuş ve bu video da hayli beğeni toplamıştı. Ortaya çıkan son bilgilere göre, oyun severleri heyecanlandıran o video, oyun içerisinde yer almayacak.

Konu hakkında bazı açıklamalarda bulunan yetkili isimler, tanıtım videosunun sadece etkinlik için hazırlandığını ve oyunda böyle bir sahnenin bulunmayacağını belirttiler.

Bu arada şunu da dip not olarak  belirtelim. The Last of Us Part 2 hakkında yapılan son bilgilendirmede, oyunun yarısından fazlasının tamamlandığı belirtilmişti. Yani muhtemelen önümüzdeki E3 fuarında oynanabilir bir video ile karşılaşabiliriz.

İşin üzücü tarafı ise hala The Last of Us Part 2 çıkış tarihinin netlik kazanmış olmaması. Muhtemelen oyun 2018’e yetişmeyebilir.
 

NOKİA 6, 2018 ÖZELLİKLERİ KESİNLEŞTİ



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