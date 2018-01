The Rose Şubat’ta Uniq Glass Room’da sahne alacak!

THE ROSE 2018 Paint It Rose Tour in Europe Tur Takvimi

tarafından sunulanturu 16 Şubat’dade başlayacak olup Moskova, İstanbul, Londra ve Budapeşte’de devam edecek. Tur tarihleri ve mekanları aşağıda listelenmiştir.’un ilk uluslararası turu, hayranların sevdikleri sanatçıları canlı performans sergilemek için kendi şehirlerine davet ettikleri, global bir internet hizmeti olan MyMusicTaste ile işbirliği içerisinde gerçekleştiriliyor. The Rose, hayranların gittikçe büyüyen talebi üzerine bu Avrupa turnesini gerçekleştirmek üzere MyMusicTaste ile yola çıkmıştır. Hayranların harika desteği The Rose’un kariyerlerindeki ilk denizaşırı turnelerine çıkmasına yol açtı.2017 Ağustos’unda ‘’ adlı albümle piyasaya çıkan, benzersiz bir İngiliz pop tarzıyla Kpop alanında benzeri görülmemiş bir görünüm kazandı. Albüm çıktıktan hemen sonra bu çaylak grubun şarkıları Kore sokaklarında bir ‘indie’ grup olarak dikkatleri çekti.2. single albümleri ‘’ albümleri ile uluslararası alanda da dikkatleri üzerlerine çektiler. US iTunes Kpop Chart’da 4.sırayı aldı ve ayrıca Fransa, Rusya Almanya ve Belçika gibi 9 ülkede iTunes grafiklerinde yer aldılar.THE ROSE 2018 PAINT IT ROSE TOUR’da grup, bilindik şarkılarının yanı sıra yeni şarkılarını da seslendirerek Avrupalı hayranlarına özel bir süpriz yapacak.Biletler 11 Ocak saat 12:00’da satışa açılacak. MyMusicTaste’de bu konseri İstanbul’da talep eden kişiler %20 indirim ile biletlerini satın alabilecekler.16 Şubat- Brüksel @ La Madeleine18 Şubat- Moskova @ Izvestia Hall23 Şubat- Istanbul @ UNIQ Glass Room24 Şubat- Londra @ ULU Live25 Şubat- Budapest @ Dürer KertTur ve bilet alımıyla ilgili detaylı bilgilerewww.mymusictaste.com ‘dan ve diğer sosyal medya kanallarından ulaşabilirsiniz.e, Güney Koreli 4 kişilik erkek grup: Woosung, Hajoon, Dojoon, and Jaehyeong. 2017 Ağustos’da başlayan bu grup, İngiliz pop tarzlarıyla hemen halkın dikkatini çektiler. İlk single’ları ‘Sorry’ ve ardından gelen single’ları ‘Like We Used To’ ile uluslararası bir popüleriteye de sahip oldular.Bu albümlerle beraber Amerika I Tunes Kpop listelerinde 8. Ve 4. oldular. ABD’nin yanı sıra Rusya, Fransa, Almanya ve Belçika gibi 9 ülkede daha ITunes’un top10 listelerine girdiler. Söz yazarlığındaki kanıtlanmış yeteneklerinin yanında çekici görünüşleriyle de dikkat çeken The Rose dünya çapında hayranlarını her geçen gün arttırıyor.MyMusicTaste dünyanın herbir yanından hayranları, sanatçıları ve organizatörleri bir araya getirip, herkes için değerli ve anlamlı konserler yaratan, fan odaklı etkinlik yapma servisidir.MyMusicTaste gücü hayranların eline veriyor ve onların istediikleri şehirde görmek istedikleri sanatçıların konser vermelerini sağlıyor.MyMusicTaste, dünyanın dört bir yanındaki hayranların seslerini bir araya getirme ve yayma göreviyle 52 farklı şehirde, EXO, BTS ve BLOCK B gibi grupların konserlerini başarıyla sundu. Basit bir fikirle MyMusicTaste, 27 milyarlık konser pazarına hayran dostu bir yaklaşımla meydan okuyor. Şuandawww.mymusictaste.com 30’dan fazla ülkede 15 farklı dilde destekleniyor.