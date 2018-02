The Temptations'un baş solisti Dennis Edwards hayatını kaybetti 

DENNIS EDWARDS KİMDİR?

Can Hakman

Grammy ödüllü sanatçı'a 1968 yılında'in yerine baş solist olarak katıldı.'ın gruba girişiyle grub saykodelik soul tarzında şarkılar yapmaya başladı: Cloud Nine, Runaway Child, Running Wild, I Can't Get Next To You, Psychedelic Shack, Ball of Confusion, Just My Imagination, Papa Was a Rollin' Stone, Shakey Ground.'tan 1977 yılında ayrıldı. 1984 yılındaile birlikte düet yaptığıadlı single ile solo kariyerine adım attı. Şarkılistelerinde 2 numaraya kadar çıktı. 1987'de yeniden'a katıldı. 90'lı yıllarda grubun kurucu üyesi'le yaşadığı anlaşmazlıklarla haber oldu.1989 yılında'un üyesi olarak'e seçildi.3 Şubat 1943 tarihinde Alabama Fairfield'de doğmuştur. Kilisede şarkı söyleyerek büyüdü. 50'li yılların ortasında ailesiyle Detroit'e taşındı. Gospel türü şarkılar söylemeyi seven Edwards ilk grubu'u kurdu. Askerden geldikten sonragrubuyla kısa bir süreliğine çalıştı.Egosantrik yapısı olan ve uyuşturucu bağımlısı olan David Ruffin'in yerine 1968 yılında The Temptations'a girdi. Grubun onun girişiyle değişen vokal yapısı Sly & the Family Stone gibi dev gruplara ilham vermiştir. Grubla birlikte 1969 yılında Cloud Nine, 1969 yılında Puzzle People, 1970 yılında Psychedelic Shack, 1972'de All Directions, 1973'de Masterpiece adlı albümleri yaptı. Grupla zayıf ilişkileri yüzünden Otis Williams tarafından gruptan kovuldu, 1987 yılında Ali Woodson'un ayrılışından sonra yeniden The Temptations'a geri döndü. 1991 yılında eski grup üyeleri David Ruffin ve Eddie Kendricks ile kayıt yapmak için yeniden gruptan ayrıldıysa da David Ruffin'in yüksek doz uyuşturucu yüzünden ölümünden sonra bu planlar suya düştü.'ın Pointer Sisters'ın üyesi Ruth Pointer ile olan evliliğinden bir tane kızı vardır.