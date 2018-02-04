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The Temptations'un baş solisti Dennis Edwards hayatını kaybetti 

The Temptations'un baş solisti Dennis Edwards 74 yaşında nedeni henüz belirlenemeyen nedenlerden ötürü Chicago'daki bir hastanede geçtiğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gece hayatını kaybetti. Edwards The Temptations'un motown müziğin en etkili olduğu yıllarda The Temptations'a katılmıştı ve grubun Just My Imagination, Cloud Nine, Ball of Confusion gibi hit şarkılarında imzası bulunuyordu. Dennis Edwards cumartesi günü 75. doğum gününü kutlayacaktı

The Temptations'un baş solisti Dennis Edwards hayatını kaybetti 
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Grammy ödüllü sanatçı Dennis Edwards The Temptations'a 1968 yılında David Ruffin'in yerine baş solist olarak katıldı. Edwards'ın gruba girişiyle grub saykodelik soul tarzında şarkılar yapmaya başladı: Cloud Nine, Runaway Child, Running Wild, I Can't Get Next To You, Psychedelic Shack, Ball of Confusion, Just My Imagination, Papa Was a Rollin' Stone, Shakey Ground.

Dennis Edwards The Temptations'tan 1977 yılında ayrıldı. 1984 yılında Siedah Garrett ile birlikte düet yaptığı Don't Look Any Further adlı single ile solo kariyerine adım attı. Şarkı R&B listelerinde 2 numaraya kadar çıktı. 1987'de yeniden The Temptations'a katıldı. 90'lı yıllarda grubun kurucu üyesi Otis Williams'le yaşadığı anlaşmazlıklarla haber oldu. 

1989 yılında The Temptations'un üyesi olarak Rock and Roll Hall Of Fame'e seçildi.


DENNIS EDWARDS KİMDİR?


Dennis Edwards 3 Şubat 1943 tarihinde Alabama Fairfield'de doğmuştur. Kilisede şarkı söyleyerek büyüdü. 50'li yılların ortasında ailesiyle Detroit'e taşındı. Gospel türü şarkılar söylemeyi seven Edwards ilk grubu Dennis Edwards and the Fireballs'u kurdu. Askerden geldikten sonra The Contours grubuyla kısa bir süreliğine çalıştı.

Egosantrik yapısı olan ve uyuşturucu bağımlısı olan David Ruffin'in yerine 1968 yılında The Temptations'a girdi. Grubun onun girişiyle değişen vokal yapısı Sly & the Family Stone gibi dev gruplara ilham vermiştir. Grubla birlikte 1969 yılında Cloud Nine, 1969 yılında Puzzle People, 1970 yılında Psychedelic Shack, 1972'de All Directions, 1973'de Masterpiece adlı albümleri yaptı. Grupla zayıf ilişkileri yüzünden Otis Williams tarafından gruptan kovuldu, 1987 yılında Ali Woodson'un ayrılışından sonra yeniden The Temptations'a geri döndü. 1991 yılında eski grup üyeleri David Ruffin ve Eddie Kendricks ile kayıt yapmak için yeniden gruptan ayrıldıysa da  David Ruffin'in yüksek doz uyuşturucu yüzünden ölümünden sonra bu planlar suya düştü.

Dennis Edwards'ın Pointer Sisters'ın üyesi Ruth Pointer ile olan evliliğinden bir tane kızı vardır.


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