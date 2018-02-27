The Walking Dead 8. sezon 9. bölüm geldi



WALKİNG DEAD 8. SEZON 9. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

The Walking Dead’in 9. sezonu onaylandı!

The Walking Dead 8. sezon 7. bölümüyle izleyici karşısında!

Walking Dead oyuncusu Norman Reedus ile Diane Kruger'ın sürpriz aşkı

İdil Janet Demiray

’ın çizgi romanından uyarlanan ve tüm dünyada milyonlarca insan tarafından izlenenDünyanın en çok izlenen yapımlarından olan The Walking Dead, zombi kıyametinden sonra hayatta kalmayı başaran polis memuru Rick Grimes’in öncülüğünde güvenli bir yaşam alanı arayan bir grup insanın hikayesini anlatıyor.AMC’nin ekranlarda sekizinci sezonunu dolduran hit dizisi The Walking Dead, yeni bölümleriyle FX kanalına geri döndü. Dizi sekizinci sezonun yeni bölümleriyle Amerika yayınından 24 saat sonra, Pazartesi günüleri saat 21.30’da FX ekranlarına olacak.