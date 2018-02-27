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The Walking Dead 8. sezon 9. bölüm geldi

Tüm dünyanın heyecanla beklediği The Walking Dead 8. sezon 9 bölüm izlemek isteyenlere müjde! Yayın hakları FX'te olan Walking Dead 8.sezon 9. bölüm ile yeniden ekranda

27 Şubat 2018, Salı 03:29
The Walking Dead 8. sezon 9. bölüm geldi
Robert Kirkman’ın çizgi romanından uyarlanan ve tüm dünyada milyonlarca insan tarafından izlenen The Walking Dead’in 8. Sezon 9. bölümü yayınlandı.

Dünyanın en çok izlenen yapımlarından olan The Walking Dead, zombi kıyametinden sonra hayatta kalmayı başaran polis memuru Rick Grimes’in öncülüğünde güvenli bir yaşam alanı arayan bir grup insanın hikayesini anlatıyor.


WALKİNG DEAD 8. SEZON 9. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?


AMC’nin ekranlarda sekizinci sezonunu dolduran hit dizisi The Walking Dead, yeni bölümleriyle FX kanalına geri döndü. Dizi sekizinci sezonun yeni bölümleriyle Amerika yayınından 24 saat sonra, Pazartesi günüleri saat 21.30’da FX ekranlarına olacak.

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