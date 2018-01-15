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The Walking Dead’in 9. sezonu onaylandı!

Dünyanın en çok izlenen yapımlarından The Walking Dead’in 2018 yılında 9. sezon bölümleriyle devam edeceği duyuruldu

15 Ocak 2018, Pazartesi 12:02
The Walking Dead’in 9. sezonu onaylandı!
8. sezonunun yeni bölümleriyle 26 Şubat’tan itibaren FX ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizinin bir sonraki sezonu da 125’ten fazla ülkede yayında olacak.

Robert Kirkman’ın sevilen çizgi romanından uyarlanan ve her bölümü dünyadaki hayranları tarafından heyecanla beklenen The Walking Dead’den hayranlarını sevindirecek bir haber geldi: Dizinin 2018 yılının sonlarında 9. sezonu ile 125’ten fazla ülkede hayranlarıyla buluşmaya devam edeceği açıklandı. The Walking Dead, heyecanla beklenen 8. sezon yeni bölümleriyle 26 Şubat Pazartesi’den itibaren, Amerika yayınından 24 saat sonra FX ekranlarına gelecek.

Dünyanın en çok izlenen yapımlarından biri olan The Walking Dead, zombi kıyametinden sonra hayatta kalmayı başaran polis memuru Rick Grimes’in öncülüğünde güvenli bir yaşam alanı arayan bir grup insanın hikayesini anlatıyor.

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