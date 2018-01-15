The Walking Dead’in 9. sezonu onaylandı!

The Walking Dead, 8. Sezonun yeni bölümleriyle Şubat’ta geri dönüyor!

The Walking Dead 8. sezon 7. bölümüyle izleyici karşısında!

Elif Bayram

8. sezonunun yeni bölümleriyle 26 Şubat’tan itibaren FX ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizinin bir sonraki sezonu da 125’ten fazla ülkede yayında olacak.sevilen çizgi romanından uyarlanan ve her bölümü dünyadaki hayranları tarafından heyecanla beklenen The Walking Dead’den hayranlarını sevindirecek bir haber geldi: Dizinin 2018 yılının sonlarında 9. sezonu ile 125’ten fazla ülkede hayranlarıyla buluşmaya devam edeceği açıklandı.heyecanla beklenen 8. sezon yeni bölümleriyle 26 Şubat Pazartesi’den itibaren, Amerika yayınından 24 saat sonra FX ekranlarına gelecek.Dünyanın en çok izlenen yapımlarından biri olan, zombi kıyametinden sonra hayatta kalmayı başaran polis memuru Rick Grimes’in öncülüğünde güvenli bir yaşam alanı arayan bir grup insanın hikayesini anlatıyor.