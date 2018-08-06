Geçtiğimiz yıldan beri Tekken 7 fanları sosyal medya üzerinden, oyunun yapımcısı Katsuhiro Harada'ya Negan'ı oyunda görmek istediklerini belirtiyorlar. Ancak son olarak 2017'nin Nisan ayında konuyla ilgili konuşan Harada, olumsuz yanıt vermişti.

Ancak durum değişti. Season 2 pass kapsamında birçok yeni karakter Tekken kadrosuna dahil oluyor. Anna Williams, Lei Wulong ve Negan ilk duyurulan karakterler olurken, çok daha fazla dövüşçünün önümüzdeki dönemde Tekken 7 saflarına katılması bekleniyor.

Oyunun ikinci sezonu için şimdilik net bir çıkış tarihi duyurulmamış olsa da, yayınlanan duyuru fragmanında “çok yakında” ibaresinin olması, çok fazla beklemeyeceğimizi gösteriyor. İşte yayınlanan duyuru fragmanı:











