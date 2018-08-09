The Witcher dizisi için bomba isim

Bilindiği üzere Netflix uzun zamandır The Witcher dizisi için mesai harcıyor. Aslında dizinin çekileceği çok önceden açıklanmıştı. Fakat aradan hayli zaman geçmesine karşın hala dizinin oyuncu kadrosu bile kesinleşmiş değil. Lauren Schmidt Hissrich tarafından kaleme alınan dizi eğer büyük bir aksilik olmazsa 2020 yılında izleyiciyle buluşacak.

8 BÖLÜM SÜRECEK

Netflix’in 2020 yılında vizyona girecek olan The Witcher dizisi için henüz net bir açıklama yapılmış değil. Şimdilik yalnızca dizinin 8 bölüm süreceğini ve Rivialı Geralt’ın hikayesini konu edineceğini biliyoruz.

Hali hazırda dizi kadrosu netleşmediği için pek çok isim gündeme geliyor. Nitekim bu isimlerden sonuncusu yeni DC sinematik evreninin Superman’i Henry Cavill oldu.

Cavill, IGN’e verdiği bir röportajda sıkı bir Witcher hayranı olduğunu ve The Witcher 3 Wild Hunt’ı defalarca oynayıp bitirdiğini belirtti.

Bununla da kalmayan Cavill, Witcher serisine ait tüm kitapları da okumuş. Ünlü aktör, 2020 yılında seyirciyle buluşacak olan Rivialı Geralt’ın hikayesinin anlatılacağı dizide de Geralt’ı canlandırmak istediğini net bir şekilde ifade etti.

Elbette bu durum Netflix’in bütçesiyle de alakalı diyebiliriz. Sonuçta Cavill gibi bir ismi 8 bölümlük bir dizide oynatmak, ağır bir mali yük getirebilir.

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