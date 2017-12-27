The X-Files ekranlara geri dönüyor

1993 yılında başlayan, yayınlanan on sezonuyla kült diziler arasında yerini alan unutulmaz dizi The X-Files
, ikonik karakterleri, farklı ve cesur hikaye anlatımıyla FOXCRIME ekranlarına geri dönüyor.
Geçtiğimiz Ocak ayında 6 bölümlük özel sezonu ile hayranlarını sevindiren ve 16 milyon kişi tarafından izlenen dizi, 11. sezonu ile Amerika yayını ile aynı anda FOXCRIME
ekranlarına geliyor.
The X-Files’ın
iki ana karakteri, biri inançlı diğeri ise şüpheci olan FBI ajanları Fox Mulder ve Dana Scully gizli güçlerin tüm engelleme çabalarına rağmen garip ve açıklanamayan olayları araştırmaya devam ediyor.
Elif Bayram