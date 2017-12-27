The X-Files ekranlara geri dönüyor

Elif Bayram

1993 yılında başlayan, yayınlanan on sezonuyla kült diziler arasında yerini alan unutulmaz dizi, ikonik karakterleri, farklı ve cesur hikaye anlatımıyla FOXCRIME ekranlarına geri dönüyor.Geçtiğimiz Ocak ayında 6 bölümlük özel sezonu ile hayranlarını sevindiren ve 16 milyon kişi tarafından izlenen dizi, 11. sezonu ile Amerika yayını ile aynı andaekranlarına geliyor.iki ana karakteri, biri inançlı diğeri ise şüpheci olan FBI ajanları Fox Mulder ve Dana Scully gizli güçlerin tüm engelleme çabalarına rağmen garip ve açıklanamayan olayları araştırmaya devam ediyor.