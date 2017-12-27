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The X-Files ekranlara geri dönüyor

Milyonları ekrana bağlayan The X-Files, yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. 11. sezonuyla ekranlara gelecek olan The X-Files, 4 Ocak Perşembe günü yayınlanacak

The X-Files ekranlara geri dönüyor
1993 yılında başlayan, yayınlanan on sezonuyla kült diziler arasında yerini alan unutulmaz dizi The X-Files, ikonik karakterleri, farklı ve cesur hikaye anlatımıyla FOXCRIME ekranlarına geri dönüyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında 6 bölümlük özel sezonu ile hayranlarını sevindiren ve 16 milyon kişi tarafından izlenen dizi, 11. sezonu ile Amerika yayını ile aynı anda FOXCRIME ekranlarına geliyor.

The X-Files’ın iki ana karakteri, biri inançlı diğeri ise şüpheci olan FBI ajanları Fox Mulder ve Dana Scully gizli güçlerin tüm engelleme çabalarına rağmen garip ve açıklanamayan olayları araştırmaya devam ediyor.


 
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