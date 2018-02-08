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Thiago Alcantara ve Arturo Vidal gidebilir!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Bayern Münih'in Thiago Alcantara ve Arturo Vidal'i satabileceği öğrenildi.

Thiago Alcantara ve Arturo Vidal gidebilir!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ikinci turunda eşleştiği Bayern Münih'in Thiago Alcantara ve Arturo Vidal'i yaz transfer döneminde satabileceği ortaya çıktı.

Kicker'in haberine göre Bavyera ekibi, Leon Goretzka transferinden sonra orta sahasını yeni ve genç isimlerle güçlendirmek için kolları sıvadı.

Bu doğrultuda Alcantara ve Vidal'in satılabileceğinin belirtildiği haberde iki oyuncunun talipleri arasında Manchester United ve Chelsea'nin bulunduğu kaydedildi.

Özellikle Michael Carrick'in sezon sonunda takımdan ayrılacak olması, iki oyuncudan birinin United'ın yolunu tutma ihtimalini güçlendiriyor.


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