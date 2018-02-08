Thiago Alcantara ve Arturo Vidal gidebilir!

Erdinç Şahin

'ınikinci turunda eşleştiği'inve'i yaz transfer döneminde satabileceği ortaya çıktı.'in haberine göre Bavyera ekibi,transferinden sonra orta sahasını yeni ve genç isimlerle güçlendirmek için kolları sıvadı.Bu doğrultuda Alcantara ve Vidal'in satılabileceğinin belirtildiği haberde iki oyuncunun talipleri arasında Manchester United ve Chelsea'nin bulunduğu kaydedildi.Özellikle Michael Carrick'in sezon sonunda takımdan ayrılacak olması, iki oyuncudan birinin United'ın yolunu tutma ihtimalini güçlendiriyor.