Thiago Maia: Beşiktaş'a gitmediğim için ağladım!

14 MİLYON EURO ÖDENDİ

Erdinç Şahin

Geçtiğimiz transfer sezonundailgilendiği ancakfutbolcunun Lille'yi tercih ettiği, “Sezon başında bir Türk takımından da teklif vardı. İlgilenmedim çünkü’i tanıyordum.Benim içinnin daha iyi olacağını düşündüm. Beni isteyentakımınınolduğunu, Fransa’da Monaco’yu yendikleri zaman hatırladığımda ağladım. O sahada ben de olabilirdim.Ben şimdidüşmemek için oynuyorum.ile oynayacak. Hayatta insanlar her zaman hata yapacak sanırım” dedi.14 milyon euroya almıştı.(Akşam)