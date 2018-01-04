Thiago Maia: Beşiktaş'a gitmediğim için ağladım!

Geçtiğimiz transfer sezonunda Beşiktaş'ın
ilgilendiği ancak Brezilyalı
futbolcunun Lille'yi tercih ettiği Thiago Maia
, “Sezon başında bir Türk takımından da teklif vardı. İlgilenmedim çünkü Lille
’i tanıyordum.
Benim için Fransa Ligi’
nin daha iyi olacağını düşündüm. Beni isteyen Türk
takımının Beşiktaş
olduğunu, Fransa’da Monaco’yu yendikleri zaman hatırladığımda ağladım. O sahada ben de olabilirdim.
14 MİLYON EURO ÖDENDİ
Ben şimdi Lille’de
düşmemek için oynuyorum. Beşiktaş ise Bayern
ile oynayacak. Hayatta insanlar her zaman hata yapacak sanırım” dedi. Lille, Maia’yı Santos’tan
14 milyon euroya almıştı.
(Akşam)
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Erdinç Şahin