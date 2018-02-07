Thibaut Courtois'dan transfer açıklaması

"İLK FIRSATTA DÖNECEĞİM"

Erdinç Şahin

Chelsea'nin başarılı kalecisi'nın adı uzun bir süredir'le birlikte anılıyordu.Belçikalı eldiven,dergisine verdiği mülakatta ise Madrid devine adeta göz kırpan açıklamalarda bulundu.Eşinin ve iki çocuğunun hâlâ Madrid'de yaşadığına vurgu yapan Courtois, "" ifadelerini kullandı.Daha önce kiralık olarakformasını giyen Courtois, Real'e olası transferiyle ilgili yaptığı açıklamadaysa "" şeklinde konuştu.25 yaşındaki Courtois'nın'yle 2019 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.