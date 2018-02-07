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Thibaut Courtois'dan transfer açıklaması

Chelsea'nin başarılı file bekçisi Thibaut Courtois, geleceğine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belçikalı eldiven, bir futbol dergisine verdiği röportajda Real Madrid'e adeta göz kırptı.

Thibaut Courtois'dan transfer açıklaması
Chelsea'nin başarılı kalecisi Thibaut Courtois'nın adı uzun bir süredir Real Madrid'le birlikte anılıyordu.

Belçikalı eldiven, Sport/Foot Magazine dergisine verdiği mülakatta ise Madrid devine adeta göz kırpan açıklamalarda bulundu.
 

"İLK FIRSATTA DÖNECEĞİM"


Eşinin ve iki çocuğunun hâlâ Madrid'de yaşadığına vurgu yapan Courtois, "Kalbim hâlâ Madrid'de. Sanırım bu da anlaşılabilir bir durum. İlk fırsatta Madrid'e dönmek için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Daha önce kiralık olarak Atletico Madrid formasını giyen Courtois, Real'e olası transferiyle ilgili yaptığı açıklamadaysa "Eğer beni istiyorlarsa Chelsea'yla görüşmek zorundalar. Fakat bunu henüz yapmadılar. İleride n'olacağını hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

25 yaşındaki Courtois'nın Chelsea'yle 2019 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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