ThinQ TV’ler akıllı ev konseptinin merkezine yerleşiyor

Adem Özdoğan

ThinQ, şirketin kendisine ait olan akıllı platformundan yararlanarak yüzlerce ses komutunun kullanıcılar tarafından sistem üzerinde tanımlanmasına imkan tanıyor. Platformdan diğer yapay zeka servisleri de faydalanabiliyor.Kullanıcılar, LG’nin yapay zeka özelliği sayesinde gelişmiş ses asistanı teknolojisinin sunduğu tüm nimetlerden doğrudan uzaktan kumanda ile konuşarak faydalanabiliyorlar. LG’nin ThinQ TV’leri ayrıca; robotik elektrikli süpürgeler, klima, hava temizleyicileri, akıllı ışıklar; akıllı hoparlörler gibi Wi-Fi veya Bluetooth üzerinden TV’ye bağlanabilen akıllı ev ürünlerine erişim sağlayan “akıllı ev merkezi” görevini de görüyor.LG’nin’de tanıttığı yeniliklerden bir diğeri olan Alpha 9 gelişmiş görüntü işlemcisi ise şirketin pazar lideri OLED TV’lerinde yer alacak. Tüketiciler yeni işlemcinin de katkılarıyla bir televizyonun sağlayabileceği en üst görüntü kalitesini deneyimleme şansına erişecekler. LG Nano Cell SUPER UHD TV’ler ise daha derin siyah, çarpıcı renkler ve canlı görüntüler için nüanslı gölge ayrıntıları sağlamak için “Full-Array Local Dimming” (FALD) arka plan aydınlatması kullanıyor.ThinQ, akıllı ses komutu ve bağlantı temelliderin öğrenme teknolojisinden yararlanarak Natural Language Processing (NLP) kullanan OLED ve SUPER UHD TV modelleri de dahil olmak üzere şirketin en yeni akıllı TV serisinde gelişmiş bir interaktif deneyim sunuyor. Tüketiciler, gözle görülür bir şekilde geliştirilmiş bir kurulum süreciyle birlikte oyun konsollarına ve harici sound bar’lara hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabiliyorlar. Kullanıcılar; “Bu aktörün rol aldığı tüm filmleri göster” ya da “Bana yoga videoları göster” gibi ses komutlarıyla içeriklere, uzaktan kumanda üzerinden erişebiliyorlar.LG’nin en yeni akıllı işlemcisi α () 9; zengin renkler, netlik ve derinlik ile yakaladığı gerçeğe yakın görüntülerle çok daha gerçekçi bir televizyon izleme deneyimi sunuyor.Konvansiyonel tekniklerle karşılaştırıldığında görsel gürültüyü iki kat daha fazla azaltabilen dört aşamalı algoritma; α (Alpha) 9’un temelini oluşturan yenilikçi özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu algoritma, görsel gürültü azaltımına incelik kazandırdığı gibi dikkat dağıtıcı bozukluklardan etkilenen görüntülerin netlik oranını artırıyor. Buna ek olarak algoritma pürüzsüz tonlamaların daha etkili bir şekilde yapılanmasını sağlıyor.İşlemci; gelişmiş haritalandırma yeteneği ile birlikte renkleri orijinal içeriğe her zamankinden daha yakın hale getiriyor ve bu sayede renk performansı gözle görülür bir şekilde artıyor. Geliştirilmiş renk düzeltme algoritması; referans renk koordinatlarını bir öncekine kıyasla yedi kat genişleterek daha doğal renkler sağlıyor. α (Alpha) 9, spor ve aksiyon filmleri gibi hareketli içeriklerin daha iyi oluşturulması için saniyede 120 karede daha pürüzsüz ve net hareketli görüntüler üretebilecek yüksek kare hızını (HFR) destekleyecek şekilde geliştiriliyor. Yeni nesil görüntü işlemcisiyle beraber 2018 modeller; gerçek manada muhteşem bir görüntüleme deneyimi için her türlü içeriği maksimum seviyede sunabiliyor.LG, 2017 yılında geliştirdiği‘leriyle üst düzey LCD TV görüntü kalitesi üretme konusundaki iddialı vizyonuna önemli bir başarı sağlamıştı. Nano Cell, FALD arka plan aydınlatması ve α (Alpha) 7 işlemcinin bir araya geldiği 2018 model LG SUPER UHD TV; daha derin siyah, geliştirilmiş görüntü oluşturma, geliştirilmiş gölge ayrıntıları ve geniş açılardan doğru renk aktarımı dahil olmak üzere bir dizi teknolojik avantaj sunuyor.Bu yıl geliştirilen FALD özelliğine sahip’ler, arka aydınlatmaların TV panelinin arkasındaki kenarlar üzerinde yerleştirildiği kenar aydınlatmasının aksine; ekran boyunca daha yoğun arka aydınlatma bölgelerine olanak tanıyor. LG’nin bu teknolojisi; LED ışık bölgelerinin bağımsız kontrolüyle siyah seviyesi ve resim boyutlarını geliştiriyor, gölge ayrıntılarını iyileştiriyor ve ışık sızmasını azaltarak kontrastın ve mükemmel görüntü kalitesinin artmasını sağlıyor.2018 model OLED ve‘ler, 4K Cinema HDR özelliği ile beraber tüketicilere evlerinde gerçek anlamda sinematik bir deneyim yaşatıyor. LG’nin 2018 model OLED ve SUPER UHD TV’leri, Dolby Vision’ın üstün görüntüleme deneyiminden HDR10 ve HLG (Hybrid Log-Gamma)’ya kadar gelişmiş HDR format desteğine ek olarak bu sene Technicolor’a ait Advanced HDR desteğini de ekliyor. TV’ler, LG’nin tescilli algoritması “Enhanced Dynamic Tone” haritalandırma tekniğini kullanarak HDR görüntülerini çerçeveye göre dinamik olarak aktarıyor. 2018 OLED ve SUPER UHD TV’ler; mümkün olan en iyi görsel ve işitsel deneyim için Dolby Atmos nesne tabanlı surround ses desteği ile birlikte geliyor.