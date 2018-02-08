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Thomas Lemar seçimini yaptı!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakiplerinden Monaco'nun yıldızı Thomas Lemar'ın gelecek sezon Premier Lig devi Liverpool'da oynamak istediği ortaya çıktı.

Thomas Lemar seçimini yaptı!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Monaco'nun genç yeteneği Thomas Lemar'ın gelecek sezon hangi takımda forma giymek istediği belli oldu.

Ada basınından The Independent'ın paylaştığı habere göre geçtiğimiz yaz Arsenal'in Monaco'ya 100 milyon euro önermesine rağmen kadrosuna katamadığı 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bir başka Premier Lig devi Liverpool'a gitmek istiyor.
 

"MONACO'DAN AYRILACAK"


Gazete, Liverpool'un gelecek yaz transfer döneminde en büyük hedefinin Lemar'ı kadrosuna katmak istediğini yazarken oyuncunun da Monaco'dan ayrılmayı düşündüğünü yazdı.

Hâlihazırda Monaco'yla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lemar, aylık 100 bin euroluk maaşı nedeniyle kulübüyle kontrat yenilemeye yanaşmıyor.


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