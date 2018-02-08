Thomas Lemar seçimini yaptı!

"MONACO'DAN AYRILACAK"

Erdinç Şahin

'ıngrup aşamasında karşılaştığı'nun genç yeteneği'ın gelecek sezon hangi takımda forma giymek istediği belli oldu.Ada basınındanın paylaştığı habere göre geçtiğimiz yaz'in Monaco'yaönermesine rağmen kadrosuna katamadığı 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bir başkadevi'a gitmek istiyor.Gazete, Liverpool'un gelecek yaz transfer döneminde en büyük hedefinin Lemar'ı kadrosuna katmak istediğini yazarken oyuncunun da Monaco'dan ayrılmayı düşündüğünü yazdı.Hâlihazırda Monaco'yla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lemar, aylıkmaaşı nedeniyle kulübüyle kontrat yenilemeye yanaşmıyor.