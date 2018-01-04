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Thunderbolt 3 bağlantı destekli monitör

Oyun tutkunlarına ve profesyonel kullanıcılara yönelik olarak tasarlanan 34 inçlik CJ791 kavisli monitör, tek güç kaynağı kullanması ve görüntü işleme hızını muhteşem resim kalitesiyle bir araya getirmesiyle konforlu ve verimli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor

Thunderbolt 3 bağlantı destekli monitör
CJ791 kullanıcıları monitörlerini ve dizüstü bilgisayarlarını kablo kalabalığında boğulmadan, tek bir Thunderbolt 3 kablosu ile bağlayabilecekler. Thunderbolt 3 bağlantısı, saniyede 40 Gigabit‘e (Gbps) kadar işlem hızı sunarak USB alternatiflerinden neredeyse dört kat fazla performans gösteriyor. Kullanıcılar bu sayede; Mac bilgisayarlar, Tip-C USB kullanan dizüstü bilgisayarlar ve depolama aygıtları veya harici grafik kartları gibi diğer masaüstü aksesuarlarından oluşan tam teşekküllü bir ekosistem içinde kesintisiz ve hızlı bağlantı keyfini sürebiliyor. CJ791 kavisli monitör ayrıca Thunderbolt 3 bağlantı arayüzü sayesinde 85 watt dizüstü şarj gücü de sağlıyor.


İŞTE VERİMLİLİK


CJ791’in net ve detaylar bakımından zengin tasarımı, kullanıcıların çok sayıda işi çok daha etkin bir şekilde yapabilmesini sağlayacak. 21:9 ekran oranı çoklu görev uygulamaları için geniş bir çalışma alanı sağlarken 3.440 x 1.440 ultra-geniş QHD çözünürlüğü ise içerik ve görüntüyü Full HD alternatiflerindeki piksel yoğunluğunun yaklaşık 2,5 katına kadar yükseltiyor. Bu sayede büyük dosyalar, çalışma sayfaları ve veri tabloları ekran kaydırmaya veya yakınlaştırmaya gerek kalmadan daha okunabilir bir şekilde görüntülenebiliyor.

Profesyonel kullanıcılar CJ791 monitörlerini kendi çalışma alanlarına uygun bir şekilde kişiselleştirme esnekliğine de sahip oluyor. CJ791’in ince ve zarif tasarımı kablo kalabalığını ortadan kaldıran Thunderbolt 3 bağlantı ile birlikte içerik uyumundan veya görüntü kalitesinden taviz vermeden çok ekranlı yapılar oluşturmayı da mümkün kılıyor. Monitör, yükseklik ve eğim ayarına izin veren ekran sehpası sayesinde en rahat izleme açısı ve konumuna göre istenilen şekilde ayarlayabiliyor.

OYUNUN ÖTESİNDE 

Samsung CJ791 kavisli monitör, oyun tutkunlarını kendine hayran bırakacak, parlak ve gerçekçi içerik sunumuyla da göz dolduruyor.  Ekranın QLED teknolojisi, sRGB spektrumunun %125’i genişliğinde renk skalası sayesinde daha koyu siyah; daha parlak beyaz ve gerçekçi gölgelerle tüm renkleri aynen olması gerektiği gibi yansıtıyor ve benzersiz bir görsel gerçekçilik sunuyor. Sektörün en keskini olan 1.500R eğiklik ve ultra-geniş 178 derece izleme açısı bir araya geldiğinde; kullanıcılar her sahnede görüntünün tamamını kendilerini içine alan bir ekran deneyimiyle izliyor.

Ekranın ayrılmaz parçası olan; oyun tutkunlarına yönelik Oyun Modu ise kullanıcının her sahnenin renk ve kontrast özelliklerini dinamik gama ayarları ile gerçeğe en yakın şekilde ayarlamasına izin vererek rakiplerinden bir adım önde olmasını sağlıyor. CJ791’in dört milisaniyelik muazzam tepki süresi sahneler arasındaki geçişleri yumuşatarak ekranı yarış; savaş simülasyonu ve kavga oyunları için ideal hale getiriyor.
 

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