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THY 25 adet A350 - 900 tipi uçak alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine gerçekleştirdiği Fransa gezisi esnasında, Avrupalı uçak üreticisi Airbus ile Türk Hava Yolları (THY) arasında, 20+5 adet opsiyonlu A350-900'ün satın alma mutabakat zaptı imzalandı

05 Ocak 2018, Cuma 20:39
THY 25 adet A350 - 900 tipi uçak alacak
Airbus'ın en yeni geniş gövdeli uçağı olan A350-900 tipi uçak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı .

Emmanuel Macron'un huzurlarında düzenlenen törenle, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Airbus CEO'su Tom Enders tarafından Paris'teki Élysée Sarayı'nda imza atıldı.


'İYİ NİYETİMİZİ BEYAN ETTİK'


İmza töreni sonrası Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı konuya ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu; “Bugün burada imza altına aldığımız üzere, Airbus'un en yeni geniş gövdeli modellerini filomuza katmak adına görüşmeler yapma ve sonuçlandırma hususunda karşılıklı iyi niyetimizi beyan ettik.


AMACIMIZ 3. HAVALİMANINDAKİ İHTİYACI KARŞILAMAK


Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olarak elbette, yeni uluslararası noktalarla uçuş ağımızı daha da geliştirmek öncelikli hedeflerimizden. Bu uçakları filomuza katmamıza ilişkin görüşmelerimizin amacı, hem 3. Havalimanındaki geniş gövde ihtiyacını karşılamak, hem de Cumhuriyetimizin 100. Yıl Dönümü için tasarladığımız 2023 hedeflerimiz kapsamında filomuzu daha da güçlendirmek ve yanı sıra yolcu memnuniyetini daha da arttırmaktır.

Dünya çapında kendimize koyduğumuz hedeflere Türk Hava Yolları ailesi olarak bir adım daha yaklaşmış olmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz.

Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu görüşmeler esnasında da üzerinde ehemmiyetle duracağımız üzere, Airbus tarafından Türkiye'den temin edilecek yan sanayi iş hacminin geçmiş yıllara göre ciddi oranda artacak olması, havacılık sanayimizin geleceği açısından önemli bir kazanç olacağı gibi üreticilerimiz için de büyük bir müjde olacaktır.'

DHA


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