THY artık onlara indirim yapmayacak

THY, söz konusu indirim uygulamasını sonlandırdığını resmi web sitesinde yayınladığı açıklamayla duyurdu.

Daha önce, 65 yaşından gün almış tüm yolcular için, “Pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı veya evlilik cüzdanı fotokopileri ile çağrı merkezimizden yardım alarak uygun fiyatlı uçak biletlerini satın alabilirler” duyurusunun bulunduğu sitede, “İç hat uçuşlarda 65 yaş ve üstü yolcularımıza sunduğumuz indirimli bilet hakkı 23 Haziran itibarıyla kaldırılmıştır” ifadeleri yayınlandı.

FRANSA GREVİ

Ayrıca THY Fransa’da yaşanan grev nedeniyle Fransa hava sahasını kullanacak uçuşlarında aksamalar olabileceğini duyurdu.

THY'nin konuyla ilgili yayınladığı açıklamada “26-30 Haziran tarihleri arasında Fransa’da yaşanacak grev nedeniyle Fransa hava sahasını kullanacak olan Fransa, İspanya, Portekiz, Cezayir, Tunus seferlerimizde Hava Trafik Kontrol kaynaklı gecikmeler yaşanabileceği ön görülmektedir” denildi.

Faik KAPTAN/DHA