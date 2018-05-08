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THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin hakemleri belli oldu

Fenerbahçe Doğuş'un da mücadele edeceği THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde görev yapacak 8 hakem belli oldu

08 Mayıs 2018, Salı 21:42
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin hakemleri belli oldu
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek ve Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Real Madrid (İspanya), CSKA Moskova (Rusya) ve Zalgiris Kaunas'ın (Litvanya) Dörtlü Final'de mücadele edecek.

İşteTHY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde düdük çalacak hakemler:

Matej Boltauzer (Slovenya)
Daniel Hierrezuelo (İspanya)
Elias Koromilas (Yunanistan)
Luigi Lamonica (İtalya)
Olegs Latisevs (Letonya)
Robert Lottermoser (Almanya)
Sreten Radovic (Hırvatistan)
Boris Ryzhyk (Ukrayna)


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