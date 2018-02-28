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THY'den kar yağışı uyarısı

Türk Hava Yolları, gece saatlerinde İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yolcuların mağduriyet yaşamamaları konusunda erken gelmeleri uyarısında bulundu

28 Şubat 2018, Çarşamba 19:29
THY'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren aralıklarla İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde de sıcaklığın düşmesiyle birlikte etkisini arttırması bekleniyor.


'ERKEN GELİN' UYARISI


Yolcuların hava muhalefeti nedeniyle mağdur olmamaları için resmi internet sitesinden duyuru yayınlayan Türk Hava Yolları (THY), ‘erken gelin’ uyarısında bulundu.

Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Meteoroloji'den alınan verilere göre 1 Mart 2018 tarihinde saat 05.00 itibariyle İstanbul’da kar yağışının etkili olması beklenmektedir.

1 Mart tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuş yapacak yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerek trafikte gerek havalimanında oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak terminalde bulunmalarını önemle rica ederiz' ifadelerine yer verildi.

İHA


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