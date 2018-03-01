THY’den sefer iptali

YOLCULAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Mehmet Nuri Turan

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra, İskoçya’nın başkenti Edinburg ile İrlanda’nın başkenti Dublin’e, söz konusu havalimanından yapılacak bazı seferlerin karşılıklı iptal edildiği belirtildi.Açıklamada, bugün ve yarınki sefer iptallerinin karşı meydanlardaki yoğun kar yağışı nedeniyle yapıldığı, icra edilemeyen uçuşlardaki 551 yolcunun da İstanbul’da otellere alındığı kaydedildi.İSTANBUL (AA)