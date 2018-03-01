THY’den sefer iptali

Türk Hava Yolları’nın (THY) Atatürk Havalimanı’ndan Londra, Edinburg ile Dublin’e planlanan, bugün ve yarınki tarifeli seferlerin, karşı meydanlardaki yoğun kar yağışı nedeniyle yapılamayacağı bildirildi
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra, İskoçya’nın başkenti Edinburg ile İrlanda’nın başkenti Dublin’e, söz konusu havalimanından yapılacak bazı seferlerin karşılıklı iptal edildiği belirtildi.
YOLCULAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ
Açıklamada, bugün ve yarınki sefer iptallerinin karşı meydanlardaki yoğun kar yağışı nedeniyle yapıldığı, icra edilemeyen uçuşlardaki 551 yolcunun da İstanbul’da otellere alındığı kaydedildi.